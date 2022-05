La 990 Radio Splendid cumple 99 años

Radio Splendid La 990 está de fiesta. Se cumple un nuevo aniversario de aquel 23 de mayo de 1923 en el que comenzó una historia que lleva 99 años marcando la diferencia en la radiofonía argentina. La primera transmisión se realizó desde el pri­mer pi­so del Cine Teatro Grand Splen­did, ubicado sobre la calle San­ta Fe al 1846, con el impulso de los primeros propietarios, los ingenieros Antonio Devoto y Benjamín Gaché.

El arte cumplió un rol fundamental en la programación desde sus inicios. Primero, con una orquesta en vivo que tocaba música clásica y popular de 16 a 19.30 y 22 a 22.30 y con el paso del tiempo, este sello distintivo se fue afianzando cada vez más. Sin embargo, no fue fácil. Por problemas técnicos, Devoto y Gaché la inauguración oficial recién tuvo lugar el 6 de septiembre de 1924. Y apenas unas semanas más tarde, hizo su debut radial el gran Carlos Gardel, figura indiscutida del tango y la cultura nacional.

Con la radio como un medio incipiente, Splendid fue ganando territorio a paso firme y el 25 de mayo de 1930 el entonces intendente José Luis Cantilo inauguró los estudios de Ayacucho 1556, en el barrio porteño de Recoleta. Un año más tarde, le emisora se destacaría por la incorporación del "micrófono viajero" que le permitió visitar Trans­ra­dio, el Pa­la­cio de Co­rreos, al tran­sa­tlán­ti­co Atlan­ti­que y a la ópe­ra Aí­da, que se presentaba en el tea­tro San Car­los de Ná­po­les, entre otros eventos lugares y eventos destacados, algo impensado para esos tiempos.

Uno de los viajes más importantes que hizo la AM fue a Nueva York en marzo de 1934 para acompañar a "El Zorzal Criollo" en un concierto que se transmitiría para el público rioplatense, con sus músicos desde Buenos Aires. Mientras que el deporte fue protagonista de otros eventos destacados de ese año, como el Mundial de Italia, al que viajaron varios enviados especiales, o la pelea por el campeonato mundial de boxeo entre ­Max Baer y Pri­mo Car­ne­ra.

En ese entonces, la radio contaba con ocho estudios, uno de ellos de grandes dimensiones para que pudieran presentarse orquestas en vivos, como la de Da­jos Be­la o los tenores Ti­to Schi­pa, Al­fon­so Or­tiz Ti­ra­do, Juan Gar­cía y Pe­dro Var­gas. Y aunque luego se mudó en reiteradas oportunidades hasta llegar a los estudios de la calle Freire, en Colegiales, donde se encuentra actualmente, la esencia y la mística de Radio Splendid La 990 nunca se perdió. Por el contrario, se potenció de la mano de grandes figuras del periodista, el arte y el deporte.

Blackie, Juan Alberto Badía, Hugo Guerrero Marthineitz, Eddie Pequenino, Lalo Schifrin, Juan Carlos Altavista con su inolvidable personaje Minguito o Niní Marshall con Catita, fueron algunos de los que enaltecieron la programación de la AM 990. Al igual que el clásico infantil Tarzán, el rey de la selva, que lograba que grandes y chicos compartieran la merienda alrededor de la radio.

Y en los últimos años, de la mano de Grupo Alpha, la emisora continuó creciendo con un objetivo claro: acompañar a los oyentes durante las 24 horas del día con información clara y certera de política, economía, sociedad y deportes, para brindarles todas las herramientas necesarias para que saquen sus propias conclusiones sobre la realidad. Con figuras como Antonio Fernández Llorente, Rolando Graña, Claudio Villarruel, Diego Schurman, Carlos Polimeni, Fernando Alonso y Pablo Caruso, entre otros destacados periodistas, el compromiso sigue firme y sobran los motivos para festejar un año más. NA