Llegará a Netflix la cuarta temporada de "Stranger Things"

De cara al estreno de la primera parte de Stranger Things 4, Netflix lanzó el último traíler de la serie creada por hermanos Matt y Ross Duffer, con el que queda confirmado que, lejos de dejar los malos momentos atrás, Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) deberán enfrentarse a fuerzas sobrenaturales una vez más.

La primera parte de la cuarta temporada consta de siete episodios; mientras que la segunda, que se lanzará el 1º de julio, tendrá dos episodios, de los cuales el último durará dos horas y media. Y el estreno genera cierta nostalgia, ya que los creadores de la serie anunciaron que estos capítulos representan "el principio del fin". "Después de nueve guiones, más de ochocientas páginas, casi dos años de rodaje, miles de efectos especiales y casi el doble de horas que nos tomaron las anteriores, finalmente la cuarta temporada de Stranger Things está lista. Sin dudas, ha sido la entrega más difícil, pero también la más gratificante. Todos los que trabajamos en ella estamos muy orgullosos de los resultados y estamos contando los minutos que nos faltan para compartirla con ustedes", manifestaron en una carta abierta.

"Hace siete años, esbozamos el arco argumental entero de Stranger Things. En ese momento, pensamos que íbamos a necesitar cuatro o cinco temporadas para contar esta historia. Aunque cuatro no serán suficientes (y ya verán por qué), cada vez estamos más cerca de la épica conclusión. Stranger Things 4 será la penúltima y Stranger Things 5 marcará el final", explicaron.

A casi seis años del debut de la serie ambientada en la década del 80, la plataforma de streaming presentó un resumen de cada entrega para que los fanáticos estén al tanto de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver los nuevos episodios.

Temporada 1: Tiene lugar en Indiana en 1983 y comienza con la desaparición de Will Byres. Mientras los amigos, la familia y la policía local buscan respuestas, se ven envueltos en un extraordinario misterio que involucra experimentos secretos del gobierno, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

Temporada 2: Sucede en 1984 y los ciudadanos de Hawkins, Indiana, todavía se están recuperando de los horrores del Demogorgon y de los secretos del Laboratorio Hawkins. Will Byers ha sido rescatado del Otro Lado, pero una entidad mayor y más siniestra sigue amenazando a los que han sobrevivido.

Temporada 3: Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano se está acercando. La escuela ha terminado, hay un nuevo centro comercial en la ciudad, y el romance está floreciendo. Pero se avecinan nuevos peligros. El mal no termina, evoluciona, y en un verano puede cambiar todo.