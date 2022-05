Terminó la Comic Con 2022

Tras tres años de ausencia, el evento que celebra las películas, series, videojuegos y cómics tuvo lugar del viernes 20 al domingo 22 en Centro Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. En este, se pudieron apreciar diferentes actividades que se realizaron durante las jornadas.



Invitados especiales

A lo largo de las tres jornadas participaron diferentes figuras del ambiente, como actores, dibujantes, directores, guionistas, músicos y diseñadores. Muchos de ellos, dieron charlas en el auditorio, con temáticas de todo tipo: cómo dirigir terror en la Argentina, cómo es el futuro del cine geek, cómo se diseña y se fabrica una figura de acción en el país, entre otras.

En tanto, en el Main Stage (el escenario principal) dijeron presente dos intérpretes: Robert Patrick, conocido por encarnar al villano T-1000 en Terminator 2, e Itziar Ituño, popular por su papel de la inspectora Murillo/Lisboa en La Casa de Papel.

“Me ofrecieron el papel y a mí no me daba muchas ganas, para no encasillarme, hacer otra vez de policía… Pero cuando hice el casting y me ofrecieron el papel porque les gustó, de pronto, me mandaron el guión entero del primer capítulo y… no todos los días lees un guión así, estaba muy bien escrito. Y era el primer capítulo de La Casa de Papel y creo que no me he equivocado en decir que sí”, comentó Itziar sobre su primer encontronazo con el papel de la inspectora Murillo, el cual a lo largo de las temporadas ha cobrado relevancia en la serie.

Mientras que Robert Patrick contó cómo fue la experiencia de grabar con Arnold Schwarzenegger al decir que “él es un gran hombre, es divertido”. Y agregó que tuvo mucha libertad para desarrollar a su papel durante el rodaje: “Todos me dejaron solo cuando hice la película, tuve mi propio proceso y no quería hablar con nadie. Tenía mi propia lista, caminaba en el set y volvía. Las personas seguramente pensaban que estaba loco; seguramente decían ‘¿Qué le pasa a este loco? Se cree que es el T-1000’”.



Cosplays

Quienes también dijeron presente fueron los fanáticos del evento que se vistieron como sus personajes preferidos. Muchos de ellos, diseñaron sus trajes para pasear de pabellón en pabellón, mientras que otros asistieron al Concurso de Cosplay, para poder desfilar en el escenario principal, en frente de todo el público.

Algunos de los personajes que se pudieron ver a lo largo de la convención fueron los de Batman, Spider-Man, Deadpool, Sailor Moon, Bruja Escarlata, Doctor Strange, Mujer Maravilla, Chewbacca, entre otros.



Experiencias

Uno de los stands que estuvo presente en la convención fue el de Netflix, el cual se convirtió en la atracción principal de los tres días, ya que fue el que tuvo fila desde su inicio hasta su final. En este, se invitaba al público a ingresar a un gran laberinto de Stranger Things en donde se podía experimentar cómo era el Upside Down (la dimensión alternativa que existe en paralelo al mundo humano en la serie) y diferentes escenarios que están relacionados a la cuarta temporada, la cual llega este próximo 27 de mayo a la plataforma.

Warner Bros contó con varios stands. Entre ellos, se encontró el de Animales Fantásticos 3: Los Secretos de Dumbledore, en el cual el público podía entrar a la maleta de Newt Scamander para sacarse una foto, y el de The Batman, el cual contaba con un juego interactivo.

A su vez, el mencionado estudio cinematográfico presentó dos booths más: el de su popular ficción de HBO Max, Peacemaker, y el de House of the Dragon, serie precuela de Game of Thrones que próximamente llegará a la plataforma. NA