Sensaciones y sentimientos

CARPENTERS SUPERANDO AL OLVIDO



POR HUGO BORGNA



Muchas fueron las voces que superaron para siempre su iniciador momento de canto. Aquí se acuñó la frase “la voz que venció al tiempo” más o menos en el año 1955, al ubicar en la vidriera de Casa Colombo un disco long play de Carlos Gardel.

Entre ellas, sin hacer nunca el ruido sonoro del rock and roll, fue acomodándose en nuestros oídos un canto que parecía apenas susurrado, y que llegaba a lo profundo de las sensaciones gratas.

“Carpenters” es el nombre correcto y oficial del grupo que, a la distancia de nuestros días, nos sigue gustando y tal vez mucho más que en su instante de lanzamiento.

Nos acompaña donde estemos, aunque no tengamos a mano un reproductor de música. Nos toma por el oído y nos lleva al lugar poderosamente sensible de su origen.

¿Fue una historia feliz la de los hermanos Richard y Karen?

Tuvo el grupo una orientación hacia el jazz, algo que lejanamente puede percibirse al escuchar los éxitos “La cúspide del mundo” o “Días lluviosos y lunes”

Richard -nacido en octubre de 1946- tomó lecciones de piano en su infancia; Karen -en marzo de 1950- inicialmente aprendió a tocar la batería, formando en 1965 un grupo al que llamaron “Richard Carpenter Trío” (luego “Spectrum”), pero sólo fue en el año 69 cuando lograron el poderoso éxito que los catapultó definitivamente. Este es el momento que todos podemos suponer que la felicidad empezó a coronar la vida y el canto del grupo, al registrar, ya como Carpenters, “Junto a vos”.

Pero la vida parece gozar dando sorpresas. No fue tan así.

Su estilo profundamente melodioso había sobresalido por sobre el rock and roll de Bill Halley y de Elvis Presley: hasta abordó con suceso el tratamiento de la música de Los Beatles (Boleto para pasear). Transcurrido un largo período en que frecuentaron los primeros lugares de preferencia de público, alternando ahora con los géneros pop y rock suave, se encontraron en 1975 con que empezó a decaer el éxito y aparecieron (no por casualidad) los problemas de salud de Karen. Debieron cancelar una gira por Europa y Japón, aunque sí lograron continuar con buen suceso la carrera meses después. A pesar de todo, la salud de Karen continuó acechando al grupo y nuevos peligros aparecieron: sus discos ya no volvían a los primeros puestos de las listas de venta.

El final se estaba acercando.

Richard se había vuelto adicto a pastillas para dormir y tenía dificultad para tocar el piano. Karen, ante eso, puso en ejecución sus planes, distintos ya de continuar con el grupo. Quería ser reconocida por la familia como solista y no como parte de un dúo: grabó sola en otro sello, sin superar lo logrado como parte del grupo. Sus problemas de salud se agravaron y la anorexia hizo lo demás: concluyó su obra y la vida en febrero de 1983.

La voz de Karen, como las de Gardel, Franck Sinatra, Paul Mc Cartney y Agnetha Fälstkog fue catalogada como una de las mejores voces de la historia de la música popular.

Las dramáticas circunstancias de su vida solo completan su panorama total de vida y su derecho a ser recordada. Su canto sigue llegando, feliz de contener tanta música, y el tiempo transcurrido se ha convertido en una caja de resonancia estable, envolviendo un regalo de seguro efecto.

Descubrimos su valor y vigencia cada vez que los escuchamos. Suenan diferentes a los demás, y nos parece que es la primera vez que lo percibimos, transportando con envolvedora energía, mostrada con apariencia de timidez, un mensaje que no quiere reconocer límites de tiempo.

Como cuando se recibe al lunes después de un día lluvioso.