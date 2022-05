Faber: “El Gran Outlet fue un éxito”

Entre el viernes y sábado pasados se llevó a cabo en el trayecto de bulevar Santa Fe comprendido entre la Plaza 25 de Mayo y las calles Tucumán-Constitución; área que se amplió hasta las paralelas Sarmiento y Necochea, la cuarta edición de esta iniciativa, que tiene como fin atraer a los rafaelinos al microcentro con la intención de mejorar las ventas del comercio del sector.

La propuesta fue coordinada por la agrupación Paseo del Centro y acompañada por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y se enmarcó en la Semana del Automovilismo, que tendrá su punto culminante con la competencia de Turismo Carretera que se desarrollará en el Autódromo de Atlético de Rafaela el próximo fin de semana.

La expectativa de los organizadores fue ampliamente superada tanto por la cantidad de personas que concurrieron a la zona céntrica, la cantidad de comercios que adhirieron y el nivel de ventas alcanzado.

En la presentación del Gran Outlet del Centro, Gabriel Faber señalaba que la intención era “hacer encontrar a la mercadería, que por alguna razón quedó en la estantería, con alguien que la pueda comprar a precio muy bajo” y no caben dudas que idea prendió en los rafaelinos y le dieron una respuesta superlativa.

En ese marco, y todavía sorprendido por la convocatoria, el comerciante librero le dijo a La Opinión que “realmente anduvo muy bien, fue el mejor que tuvimos hasta ahora en cuanto a cantidad de gente que concurrió, realmente impresionante, no puedo calcular un número, pero la verdad es que nunca vi tantas personas en el centro”.



BUENAS VENTAS

El secreto para el titular de Faber libros “estuvo en el trabajo coordinado con Plaza Feria, el gran premio de las Baquets, propuestas que ya estaban programadas de antemano en el microcentro, le sumamos el outlet y la respuesta también fue muy buena”.

“Además -continuó- desde el punto de vista del mostrador no escuché a ningún comerciante que se queje y conozco casos que vendieron hasta un 100% más de lo que lo vienen haciendo un sábado. En mi caso vendí el doble y creo que en la mayoría ocurrió algo similar”.

Se conjugaron una serie de factores para que el outlet tenga una convocatoria masiva y eso tuvo que ver, contó el comerciante con que “se armó un combo perfecto porque Plaza Feria llevó gente, las Baquets de un lado y el auto de Martín Basso, del otro, también, nosotros con el outlet, la Provincia con Vialidad y esos juegos que tienen en una punta de la avenida, hubo 50 o 60 comercios con los banderines diciendo ‘compre acá, que es más barato’, y entonces se vio un centro que estuvo increíblemente integrado y, encima, el clima que acompañó maravillosamente. Salió todo realmente bien, muy bien, fue un éxito”.

“La gente tiene restricciones económicas, pero también tiene la necesidad de salir y gastar algo, tener felicidad porque cuando uno se compra un pantalón y te lo ponés te arranca una sonrisa y todo eso, de a poco, se va a ir recuperando después de dos años en los que estuvimos dentro casa, había miedo de salir, pero hoy la gente se empieza a liberar de estos temores. El sábado, recorriendo un poco, me puse a pensar cuándo fue la última vez que vi tanta gente y me tuve que remontar a mucho tiempo atrás y la verdad es que lo llegué a comparar con Navidad y me animo a decir que en esa fiesta no hubo tantas personas como las hubo el sábado. Ahora, si esta concurrencia la relacionamos con las ventas, probablemente, no da el mismo número porque la gente que sale en Navidad sale a comprar y esta gente salió a pasear. Muchos comerciantes entendieron que tenían que sacar los percheros a la calle y la gente se paraba, tocaba la mercadería, preguntaba precio y a lo mejor no compraba, pero al comerciante esto le sirve para que identifiquen dónde está su negocio”, analizó Faber.



CANTEROS A PLENO

La otra cuestión que subrayó el librero fue el formato de peatonalización y lo definió como “un gran acierto” porque “veníamos con experiencias de hacerlo en toda avenida Santa Fe y la idiosincrasia del rafaelino rechaza no poder transitar por ahí, entonces peatonalizamos una de las dos manos (la sur) y la otra estuvo abierta para que circulen los vehículos, dejando también abiertas las perpendiculares”.

En el cierre no dejó pasar la oportunidad, ante las críticas recibidas por algún sector político de la ciudad, de destacar que “los canteros 1 y 2 estuvieron ‘tapados’ de gente y la lectura es que el rafaelino aceptó el mobiliario urbano y el nuevo diseño que se le dio. Hubo permanentemente entre 50 y 60 personas sentadas porque ahora hay el triple de superficie para hacerlo y en el anterior había lugar para 8. Esto se vio claramente este sábado porque la gente fue, tomó mates y los papás pudieron disfrutar mientras los chicos jugaban aprovechando que no había paso de vehículos por una mano”.

En síntesis, un balance sumamente positivo para el comercio del microcentro y desde “Paseo del Centro” ya se ilusionan con nuevas ediciones, pero antes está el Día del Padre (19 de junio próximo) y ya se empiezan a barajar ideas, algunas muy atractivas para que grandes y chicos puedan disfrutarlo, con la intención de repetir la repercusión que tuvo la propuesta del pasado fin de semana.



AVANZA LA ACEPTACIÓN

DEL CAMBIO DE VEREDAS

Faber no solo se muestra contento por los resultados del outlet sino también porque viene “militando” el recambio de las veredas en las cuadras de avenida Santa Fe que van desde la plaza central hasta la Jefatura y viene recibiendo el acuerdo de un grupo importante de frentistas, en particular de aquellos que se opusieron en 2012 a las obras de refuncionalización del microcentro.

El consenso que va recogiendo el proyecto hace pensar que en esta oportunidad no demoraría mucho más el envío del proyecto de Ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo al Concejo municipal para que se autoricen las obras.

Lógicamente, primero habrá que superar la instancia de un registro de oposición para que los todos los frentistas expresen su conformidad o disconformidad con los trabajos y el costo que deberán afrontar en concepto de contribución por mejoras, aunque la sensación es que más allá de alguna que otra manifestación en contrario la gran mayoría respaldará la obra.