Primer caso sospechoso de viruela del mono en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se investiga el primer caso sospechoso de viruela símica o del mono en la Argentina. La cartera sanitaria indicó que en la ciudad de Buenos Aires se reportó este domingo "el caso de un paciente que estaría cursando esta enfermedad sin haber sido confirmada, por cuanto se encuentra bajo investigación".

Se trata de un residente en la provincia de Buenos Aires que consultó en un centro de salud porteño tras experimentar síntomas compatibles con la viruela símica: pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre.

El paciente, que permanecía en buen estado de salud general, había viajado a España, país en el que estuvo entre los pasados días 28 de abril y 16 de mayo, indicó el ministerio.

Ante las sospechas, se realizó la toma de muestras para diagnóstico etiológico, las cuales están siendo analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia INEI- ANLIS Carlos Malbrán. Mientras se aguardaban los resultados se conformó una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo es coordinar las acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas con el fin de confirmar o descartar el caso, dar adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión.

A partir de la notificación a nivel internacional de los primeros casos de viruela símica en países no endémicos se conformó en el marco de la cartera sanitaria un equipo de trabajo para efectivizar la vigilancia del nuevo evento y la generación de las recomendaciones pertinentes tanto para agentes de salud y la población en general.

Hasta este sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado 28 casos confirmados por laboratorio y 12 casos sospechosos de viruela símica en 12 países no endémico: Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

A pesar de que se considera que la viruela símica tiene una transmisibilidad moderadas entre humanos, no está claro el alcance de la transmisión comunitaria. Según indicó el ministerio, "la variante de África occidental de la viruela del simio se identificó hasta el momento en los casos confirmados mediante una prueba de reacción de polimerasa en cadena con transcriptasa inversa (RT PCR ) obtenido de muestras vesiculares".

Además puntualizó que "la transmisión entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales con lesiones cutáneas infecciosas, parece ser el modo probable de transmisión".

"Dada la frecuencia inusualmente alta de transmisión de persona a persona observada en este evento, y la transmisión comunitaria probable sin antecedentes de viajes a áreas endémicas, la probabilidad de una mayor propagación del virus a través del contacto cercano, por ejemplo, durante las actividades sexuales, se considera alto. La probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto cercano se considera baja", se explicó.

Con ese panorama, se recomienda que toda persona que presente síntomas compatibles (en especial erupciones) y antecedentes de viaje a zonas donde está habiendo casos y/o supone alguna exposición de riesgo con casos sospechosos, tome medidas de aislamiento social.

Esas precauciones se relacionan con no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc, implementar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas) y realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata. El contacto cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante para la infección por el virus.