Todo el fútbol de Liga Rafaelina

El domingo de Liga Rafaelina de Fútbol se vivió a pleno, con mucha actividad en Rafaela y en la zona. Por el lado de la Primera A, hubo goleadas de Ben Hur, Ferrocarril del Estado y victorias de Atlético de Rafaela y Sportivo Norte.

Por el lado de la Primera B, Sportivo Santa Clara goleó 4-0 a Zenón Pereyra como visitante y, con dos fechas por jugarse, ya se consagró campeón de la Zona Sur con 19 puntos. San Martín de Angélica, su máximo perseguidor tiene 12.

En la Norte la definición viene más pareja siendo Independiente Ataliva líder con 14 unidades, seguido por Moreno de Lehmann con 12 y Sportivo Roca 11.



PRIMERA A



Ayer: Ben Hur 5 (10m PT Agustín Bianchotti, 20m PT Sebastián Jiménez, 46m PT Luciano Pogonza, 17m ST Luciano Ojeda y 19m ST Iván Montenegro) vs Brown de San Vicente 0, Atlético de Rafaela 3 (38m PT Alejo Ceccherini, 45m PT Bautista Tomatis y 40m ST Pablo Pavetti) vs Peñarol 1 (31m ST Nicolás Peralta), Ferrocarril del Estado 7 (5m PT y 40m ST de penal Joel Holmann, 12m y 31m PT Fernando Romero, 29m PT Matías Clemenz, 5m y 30m ST Agustín Canciani) vs Talleres (MJ) 1 (26m ST Ponce), Sportivo Norte 2 (18m PT y 8m ST Joaquín Cabral) vs Bochófilo Bochazo 0, Arg. de Vila 1 (25m ST Gonzalo Manelli) vs Dep. Ramona 2 (15m ST Facundo Vargas y 45m ST Nahuel Masuero); Dep. Libertad 3 (4m PT y 58m ST Hugo Góngora, 14m ST Rivero) vs Argentino Quilmes 1 (32m ST Claudio Albarracín).

Adelantos: Dep. Tacural 0 – Unión 2, 9 de Julio 1 – Dep. Aldao 2, Atlético María Juana 1 – Florida de Clucellas 1.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 21, puntos; 9 de Julio 15; Dep. Aldao 11; Atlético de Rafaela 10; Dep. Tacural 8; Peñarol 7; Dep. Ramona 7; Brown San Vicente 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B: Sportivo Norte 13, puntos; Libertad 13; Unión 12; Atlético María Juana 12; Ferrocarril del Estado 11; Arg. Quilmes 10; Bochazo 7; Florida de Clucellas 7; Talleres María Juana 2.



PRIMERA B



ZONA NORTE: Arg. de Humberto 1 vs Sp. Roca 1, Tiro Federal 5 vs Dep. Bella Italia 3, Independiente San Cristóbal 1 vs Moreno de Lehmann 2. Adelanto: Ind. Ataliva 4 vs San Isidro 0.



ZONA SUR: Zenón Pereyra 0 vs Sp. Santa Clara 4, Dep. Susana 0 vs San Martín de Angélica 3, Atlético Esmeralda 2 vs Def. de Frontera 1. Adelantos: La Hidráulica 1 vs Libertad EC 1, Dep. Josefina 3 vs Juventud Unida 2.



FEMENINO



Se jugó la fecha 3 del Apertura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol, con sede en el estadio Germán Soltermam. En esta ocasión, 9 de Julio se enfrentó con Atlético de Rafaela y se dieron los siguientes resultados finales: Sub-13: 1-2. Reserva: 0-2. Primera 2-0 (Goles: Tatiana Ledesma y Evangelina De la Cruz).

Los encuentros que debían disputarse en cancha del Deportivo Libertad de Sunchales fueron postergados, aún sin fecha confirmada de disputa.