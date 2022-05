Lo que viene para la ‘Crema’

El torneo de la Primera Nacional 2022 no se detiene al Atlético, a pesar del cambio de DT tampoco para de perder. Ayer cayó de local con Ferro y ahora será tiempo de dar vuelta de página y pensar en lo que viene.

La 'Crema' estará visitando a Mitre de Santiago del Estero el próximo domingo a las 17hs, por la fecha 17.

En lo que respecta a los entrenamientos, ayer, luego del juego ante Oeste se conoció que el plantel albiceleste regresará a los trabajos el martes a las 9hs, en el predio Tito Bartomioli.



El fixture de Atlético de Rafaela:



Fecha 17 vs Mitre de Santiago del Estero (V)

Fecha 18 vs Sacachispas (L)

Fecha 19 vs Instituto (V)

Fecha 20 vs Agropecuario (L)

Fecha 21 vs Tristán Suárez (V)

Fecha 22 vs San Martín Tucumán (L)

Fecha 23 vs Defensores de Belgrano (V)

Fecha 24 vs Brown de Adrogué (L)

Fecha 25 vs Chacarita (V)

Fecha 26 vs Guillermo Brown (L)

Fecha 27 vs Libre

Fecha 28 vs Santamarina de Tandil (V)

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (I)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (I)