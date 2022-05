En el debut del DT Medrán, Atlético volvió a ser una lágrima y ahora perdió con Ferro

No fue el mejor debut el de Ezequiel Medrán en Atlético de Rafaela. No estaba en los planes de nadie. De la Crema, claro, que llegaba al Monumental con la esperanza de sumar de a tres ni posiblemente en los planes de Ferro Carril Oeste, que había ganado apenas dos partidos en el torneo y sacó provecho de las limitaciones y desconcierto que tiene el conjunto albiceleste.

Atlético otra vez no dio la talla en la Primera Nacional, jugó mal, y de local –donde supo marcar alguna diferencia en presentaciones anteriores- ahora también pierde, es vulnerable. El panorama es poco alentador y preocupante. Los números así lo indican. Fue la tercera derrota seguida y hace seis juegos que no gana. Si bien todavía queda muchísimo camino por recorrer el descenso ya es tema de conversación por Alberdi. Se mira de reojos los puestos de abajo y el objetivo primordial para el cual se armó este plantel y se ilusionó a todo hincha albiceleste, la de pelar por el ascenso, ya parece ser historia.



En lo referido a lo futbolístico no se observó ningún cambio que haya podido venir de la mano de Medrán. Tampoco se puede ser demasiado exigente con un entrenador que salió a la cancha con un par de días de trabajo con estos jugadores, un equipo que lleva 9 partidos con apenas una victoria (anoche llegó a los 10). No salió a flote.



De entrada Atlético intentó una presión alta, tratando de cortarle los circuitos a Oeste, que intentó un juego prolijo pero también tuvo varias imprecisiones.

A los 7 minutos Claudio Bieler tuvo un cabezazo, tras un córner, que desvió bien Marcelo Miño. Diez minutos después un tiro libre de Borgnino que se fue por arriba del travesaño. Y nada más. En el complemento Medrán movió el banco e intentó una reacción pero Atlético dejó espacios y Ferro los aprovechó. En una contra, Juan Pablo Ruíz Gómez metió un preciso centro para la aparición de Lautaro Giaccone que de cabeza puso el 1 a 0, dejando sin reacción a Julio Salvá.



Tras el gol de la visita el conjunto albiceleste intentó pero sin punch ni ideas claras. Tuvo un par de aproximaciones, incluso un penal que pidió todo el estadio pero los jueces no vieron. Medrán siguió moviendo el banco pero no encontró respuestas.



Las formaciones y síntesis del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Guido Milán y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Franco Bellocq y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano. DT: Ezequiel Medrán.



FERRO CARRIL OESTE: Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Gabriel Díaz y Darío Cáceres; Claudio Mosca, Nicolás Gómez, Lautaro Torres y Juan Pablo Ruíz Gómez; Lautaro Giaccone y Enzo Díaz. Suplentes: Ezequiel Mastrolía, Julián López, Tomás Asprea, Braian Álvarez. DT: Juan Branda – Tobías Kohan.



Gol en el segundo tiempo: 23m Lautaro Giaccone (F).



Incidencia: Expulsado 45m ST Gabriel Díaz (F).

Amarillas: Ayrton Portillo, Facundo Nadalín, Facundo Soloa (AR).



Cambios: PT 23m Fernando Márquez x E. Díaz (F). ST: 00m Guillermo Funes x Borgnino y Emiliano Romero x Bellocq (AR), 21m Franco Faría x Portillo y Agustín Alfano x Lencina (AR), 26m Alex Luna x Soloa (AR), 42m Misael Tarón x D. Cáceres y Federico Murillo x L. Torres (F).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Ramiro López.

Asistentes: Mariano Viale y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone.