Lo que viene en la A y B

La siguiente fecha del Apertura, tanto de Primera A como de la B, se jugará entre el miércoles 25 y viernes 27 de mayo, atendiendo a la carrera del TC que tendrá lugar el próximo 28 y 29 en nuestra ciudad.



El programa completo de partidos:



Primera A: Miércoles: 15.30hs Brown San Vicente vs 9 de Julio, Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado. Jueves: 21 hs. Bochazo vs Unión. Viernes: 20.30hs Libertad vs Ben Hur, 21.30 hs. Peñarol vs Dep. Tacural, Dep. Ramona vs Atlético de Rafaela, 22 hs. Talleres María Juana vs Atlético María Juana. Con horario a confirmar: Florida vs Sportivo Norte, Dep. Aldao vs Arg de Vila.



PRIMERA B



La fecha 8 se jugará prácticamente el día miércoles, 15.30hs. ZONA NORTE: Moreno vs Ind. Ataliva, San Isidro vs Arg. Humberto, Sp. Roca vs Belgrano. Libre: Tiro Federal. Viernes, en horario a confirmar: Dep. Bella Italia vs Ind. San Cristóbal. ZONA SUR: San Martín vs La Hidráulica, Libertad EC vs Atl. Esmeralda, Def. de Frontera vs Zenón Pereyra, Sp. Santa Clara vs Juventud Unida, Dep. Susana vs Dep. Josefina.