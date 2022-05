Kujawinsky: “naturalizamos obras y se las critica, pero son parte del futuro”

Lo que sigue es el texto publicado por el funcionario:



"En Rafaela, desde hace varios meses, se ve una importante cantidad de obras; obras que con el pasar del tiempo naturalizamos, y hasta a veces criticamos porque dificultan nuestro camino. Pero todas ellas son parte del futuro.

En este contexto, podemos apreciar la refuncionalización del Área Central que empezó por los canteros de bulevar Santa Fe y comprende la plaza 25 de Mayo y sus desagües; la recuperación de los ex Almacenes Ripamonti, por años olvidados; el entubado de calle Tucumán, el cual evitará el anegamiento de un amplio sector de la ciudad; la iluminación peatonal de avenida Mitre, que ayudará a la prevención; y la construcción del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, un espacio para artistas, jóvenes y la familia.

El Nuevo Hospital Regional de Rafaela dejó de ser una promesa y pronto tendrá más de 40 camas pediátricas. Asimismo, se licitó el final de la obra por 4.178.546.301 de pesos, con un año de plazo. Lo mismo que el entubado del Canal Sur, que está próximo a comenzar.

En cloacas, se cuenta con más del 80 por ciento en la ciudad, y queremos llegar a la totalidad. Lo mismo sucede con el acueducto y el gasoducto, que ya llegaron a Rafaela, y se espera para conexiones domiciliarias e industriales.

También podemos mencionar la Autovía de la Ruta 34, la Ruta 70 (pasa a estar incluida en el programa “Ruta Segura”) y la Variante Rafaela. Todas fundamentales para la seguridad vial y el desarrollo productivo de una amplia región.

La obra de pavimento con el plan de 130 cuadras ya se está por terminar, y actualmente se planifica otro para más barrios de la ciudad; además de ciclovías y ciclocarriles, por mencionar solo algunas".



CRITICAR POR CRITICAR

A media mañana fue entrevistado en el programa Tiempo de Debate (FM Power), cuando fue consultado por los planteos de la oposición sobre los trastornos que las obras provocan a algunos vecinos, Luis Kujawinsky señaló: “crecer siempre es importante y acá hay una planificación y nada está hecho al azar. Es cierto y es verdad que molesta transitar por algún lugar que está en obra y está cortado el tránsito o te pasa frente a tu casa, pero son las consecuencias del crecimiento que después se transforma en positivo.

“Son inconvenientes que trae aparejado el crecimiento y quien niegue el crecimiento está equivocado. A veces critican por criticar porque no se puede demostrar que una obra va a traer un determinado perjuicio. Todas las obras que se están ejecutando son positivas para la ciudad y nadie puede decir lo contrario”, sostuvo tajante Kujawinsky.

Y luego fue directo y disparó: “creo que hay debates que tienen más tinte electoralista que otras cosas, que buscan llevar agua para su molino, pero la ciudad necesita crecer. Miremos lo que pasa con el Predio de la Flor donde la provincia quiere construir el nuevo edificio de los Tribunales, y el del Concejo municipal, y el propio presidente (Germán Bottero) está de acuerdo, y de hecho se lo agradeció al Gobernador (Omar Perotti). También habrá espacio para dependencias provinciales y municipales y esto redundará en un ahorro al evitarse los alquileres que se pagan para poder funcionar. La Municipalidad quedó chica por el crecimiento de la ciudad y hoy se necesitan distintos lugares".

Lo de este último párrafo guarda relación con el comunicado hecho público la semana pasada por el bloque Juntos por el Cambio, del que Bottero forma parte, en el que se condiciona la cesión del Predio de la Flor.

Bajo el título: “No podemos entregarlo, firmando un cheque en blanco”, los concejales piden al Municipio “tener más precisiones sobre el proyecto, es un bien de muchísimo valor para los rafaelinos, un predio valuado en más de 200 millones de pesos, que no podemos cederlo así porque sí, sin pedir las explicaciones necesarias para tener la seguridad de que estamos en lo correcto y que los vecinos se beneficiarán con esta decisión”, aseguró el concejal Viotti.

Consultado al respecto, el secretario comentó: “si fuera arquitecto y tuviera que levantar una casa no lo haría si primero no sé que ese terreno es mío, entonces me parece que se debe discutir el proyecto cuando el predio esté cedido y trabajar en conjunto porque acá no se le limita a nadie la posibilidad de opinar y participar siempre y cuando sean posturas coherentes”.