El 23 de mayo se homenajea con júbilo a aquellas personas que han ido venciendo barreras en un deporte que ha sido considerado tradicionalmente solo para hombres. Se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino.

Con ello se pretende visibilizar la importancia de fomentar la igualdad de género y la equidad en las diferentes disciplinas deportivas. Asimismo, generar conciencia acerca de la influencia del fútbol en las niñas y en las mujeres.



¿Cómo se originó este día internacional?

Esta efeméride se creó en el año 2015 por iniciativa de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), para fomentar la práctica del fútbol en niñas y mujeres en todo el mundo, así como promover la igualdad de género en este deporte.

Esto representa un estímulo para las generaciones venideras, conquistando espacios que han sido ocupados tradicionalmente por el sexo masculino. No solo se rinde homenaje a las futbolistas, se incluye al cuerpo técnico y colaboradoras de este singular deporte.



¿Sabías Que?

Conoce algunos datos curiosos e interesantes sobre el fútbol femenino:

El primer club de fútbol formado por mujeres a nivel mundial se denominó British Ladies Football Club. Fue fundado en el año 1894 por Nettie Honeyball, una activista de los derechos de la mujer.

En el año 1970 se llevó a cabo un torneo internacional (no oficial) de fútbol femenino, siendo Dinamarca el país ganador.

Durante las dos Guerras Mundiales se impulsó la participación de mujeres en actividades y disciplinas deportivas como el fútbol, debido la ausencia de hombres desplazados al frente de guerra.

Se estima que en el siglo XVIII existió una tradición en Escocia, que enfrentaba en partidas de fútbol a equipos de mujeres casadas contra equipos de mujeres solteras. Estos eventos eran considerados por los asistentes para escoger a futuras esposas, tomando en cuenta el desenvolvimiento de las jugadoras durante los partidos.

La Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA fue fundada el 16 de noviembre de 1991. Es considerado el torneo internacional de fútbol femenino a nivel de selecciones nacionales más importante, a nivel mundial.

La primera Copa Mundial de Fútbol Femenino se llevó a cabo en 1991, en la República Popular China. La selección de Estados Unidos resultó ganadora.

El Comité Olímpico Internacional incluyó al fútbol femenino como disciplina deportiva en la programación de los Juegos de Atlanta, celebrado en el año 1996.

A partir del año 1991 la FIFA incluyó un premio para futbolistas femeninas, que es el equivalente del premio masculino FIFA World Player.

Existen otras competencias juveniles de fútbol femenino organizadas por la FIFA: la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 y la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17.

El primer partido de fútbol femenino oficial se celebró en Inglaterra, en 1895. Contó con la asistencia de unas 10.000 personas. En 1921 se extendió un decreto de suspensión, por considerarlo un deporte poco apropiado para las mujeres. 50 años después (en el año 1971) se levantó la prohibición.

Abby Wambach es una exfutbolista estadounidense y medallista olímpica muy destacada en el fútbol a nivel internacional. Marcó 184 goles en 255 partidos y ganó el Balón de Oro en el año 2012.

¿Cómo se celebra esta efeméride?

En la celebración del Día Internacional del Fútbol Femenino no puede faltar un buen partido de fútbol, así como eventos de reconocimiento y entrega de premios a destacadas profesionales, así como a las mejores selecciones del fútbol femenino.