Apuran cambios en el diseño de billetes, pero no habrá nuevas denominaciones

En la semana de mayo que se conmemora la creación del primer Gobierno Patrio en 1810, el Gobierno anunciará los nuevos diseños de billetes con figuras de Argentina que reemplazarán los animales.

Los montos seguirán siendo los mismos, pero el cambio tiene que ver con sacar la serie de animales que fue ideada durante el Gobierno de Mauricio Macri y agregar próceres y personalidades argentinas, como había en un principio pero sumando mujeres.

Voceros del Gobierno aseguraron que seguirá Eva Perón en el papel de cien pesos, pero con nuevo diseño. Además, dejaron en claro que utilizarán la misma gama de colores.

Por otro lado, desde el Banco Central, con Miguel Pesce a la cabeza, confirmaron no habrá nuevas denominaciones, es decir, el mayor billete en curso seguirá siendo el de 1.000 pesos.

Todavía no hicieron oficial los nombres de quiénes aparecerán en los billetes, pero es una idea que ya tienen hace tiempo, y han comentado sobre eso. En noviembre de 2019, Fernández había dicho que se imaginaba en los billetes a Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, José de San Martín y Eva Perón, y también a destacadas figuras de la literatura local como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato y Alejandra Pizarnik.

“¿Pondría a Borges o a Alejandra Pizarnik en un billete de cien pesos?”, y respondió: “Sí. Por qué no. Lo que no pondría es una ballena. Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato”.

Y aunque aclaró que había otros temas más urgentes antes de los billetes, deseaba que estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. “Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín”, había expresado.