Puerta: "Esto es mucho más difícil que el 2001"

El ex presidente Ramón Puerta consideró ayer que la Argentina enfrenta una crisis "mucho más difícil que el 2001", ya que advirtió que el país está "sin instituciones ni partidos políticos fuertes". El referente peronista dentro de Juntos por el Cambio analizó la situación actual del país y lo comparó que la crisis que enfrentó el Gobierno de la Alianza, que terminó con la renuncia de Fernando De la Rúa y un caos económico y social.

"Esto es mucho más difícil que el 2001, estamos sin instituciones ni partidos políticos fuertes. Estamos sin gas, sin petróleo ni electricidad. En 2001 exportábamos esas tres cosas, hoy escasean", sostuvo el ex senador nacional.

En declaraciones radiales, el misionero también se refirió a la alianza opositora de cara a las elecciones de 2023 y consideró que cada uno de los partidos que integrante el frente debería postular un precandidato este año para ordenarse antes de los comicios.

"El que gane, que sea candidato a Presidente; el que sale segundo será vice, el que sale tercero será jefe de Gabinete; y ahí garantizamos una unidad que es la clave del éxito", planteó Puerta.

En ese sentido, remarcó que "la máxima expresión de la oposición tiene que ser la unidad y la propuesta".

Al referirse a la gran cantidad de dirigentes que han manifestado sus intenciones de competir por el Sillón de Rivadavia, el ex mandatario opinó: "Las aspiraciones son muy buenas, pero hay que encontrar un mecanismo de reordenamiento".

Finalmente, Puerta también habló sobre el liberal Javier Milei y la posibilidad de que se incorpore a Juntos por el Cambio, a pesar de que la UCR y la Coalición Cívica-ARI ya plantearon su negativa a tal ampliación.

"A mí me parece que el fenómeno Milei es importante porque es un aporte. Es un político que mide bien. Tiene menos experiencia que yo, pero son ideas nuevas que se deben discutir. Muchas estarán equivocadas, y otras acertadas", afirmó.

Y concluyó: "Tiene que haber acuerdo de las dos partes, y yo no veo que se esté trabajando en esto porque todos ven a las elecciones del año próximo muy lejanas". (NA)