"El segundo semestre va a ser un infierno", presagió López Murphy

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy advirtió que "el segundo semestre va a ser un infierno" y consideró que se está "muy cerca" de que la inflación llegue al 100% este año. "El segundo semestre va a ser un infierno, después de agosto. Quizás porque el tipo de cambio lo han atrasado exageradamente. Van a faltar los dólares", sostuvo el líder de Republicanos Unidos.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el economista señaló: "Vamos a ir a inflaciones muy, muy altas. Todo va a ser complicado de acá a fin de mandato".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el índice de inflación llegue a ser del 100%, el ex ministro de Economía afirmó que se está "muy cerca de ese evento este año". "Es un milagro que no hayamos llegado ya. Seguro arriba del 80% vamos a estar. Vamos a ver cómo resuelven los problemas", profundizó.

Por otra parte, al referirse al proyecto para introducir la Boleta Única de papel, López Murphy estimó que "de Diputados va a salir a fin de mes".

"Si el país y el Congreso son sensatos, es una reforma modernizadora. Espero que salga, porque lo que haríamos sería sumarnos a las provincias y países que ya introdujeron esa modalidad. Es un acto de modernidad: espero que no seamos anacrónicos", aseguró. Para el dirigente opositor, la tradicional boleta sábana "está asociado a los sicariatos, a la porquería, al matonazgo en ciertos barrios para ensuciar el proceso electoral". (NA)