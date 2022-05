Adelantos de horarios en un domingo repleto de Liga Rafaelina de Fútbol

En la jornada de hoy se completarán las fechas de la Primera A y B que se iniciaron con adelantos jugados entre semana. Para este domingo habrá cambio de horarios y todos los encuentros comenzarán más temprano.

El programa de partidos es el siguiente:



PRIMERA A

11.30hs (Reservas 10hs) Ben Hur vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Talleres (MJ), Sportivo Norte vs Bochófilo Bochazo, Arg. de Vila vs Dep. Ramona; 15.30hs (Reservas 14hs) Dep. Libertad vs Argentino Quilmes.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 18, puntos; 9 de Julio 15; Dep. Aldao 11; Dep. Tacural 8; Atlético de Rafaela 7; Peñarol 7; Dep. Ramona 4; Brown San Vicente 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B: Unión 12, puntos; Atlético María Juana 12; Sportivo Norte 10; Arg. Quilmes 10; Libertad 10; Ferrocarril del Estado 8; Bochazo 7; Florida de Clucellas 7; Talleres María Juana 2.



PRIMERA B



ZONA NORTE

15.30hs (Reserva 14hs): Arg. de Humberto vs Sp. Roca, Tiro Federal vs Dep. Bella Italia, Independiente San Cristóbal vs Moreno de Lehmann. Libre: Belgrano San Antonio.



ZONA SUR

11.30hs (Reserva 10hs) Zenón Pereyra vs Sp. Santa Clara, 13.30hs (Reserva 12hs) Dep. Susana vs San Martín de Angélica, 15.30hs (Reserva 14hs) Atlético Esmeralda vs Def. de Frontera.



FEMENINO

Se juega la fecha 3 del Apertura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol, con sede en el estadio de 9 de Julio, y el local recibiendo a Atlético de Rafaela. Los partidos y horarios: 9hs Reserva, 11.15hs Sub-13, 12.30hs Primera.