Atlético recibe a Ferro en el debut de Medrán como DT

Atlético de Rafaela, que tendrá el debut del entrenador Ezequiel Medrán, recibirá este domingo a Ferro Carril Oeste en el estadio Monumental de barrio Alberdi, que viene de cortar una racha de doce juegos sin triunfos.



La ‘Crema’, ya no cuenta con Rubén Darío Forestello como DT, que renunció luego de la caída ante Quilmes, y tras el interinato de Gonzalo Del Bono (para dirigir al equipo en su visita a Independiente Rivadavia, la fecha pasada) hoy comenzará el ciclo del rafaelino de 41 años, exarquero albiceleste. Llega tras tener su primera experiencia como entrenador en Central Norte de Salta.



Medrán tendrá la dura misión de levanta a un equipo que viene en caída libre y sin rumbo en la temporada 2022. Atlético no logra ganar desde la fecha 10 y ya acumula cinco juegos sin conocer la victoria. De los últimos 15 puntos que hubo en juego apenas logró 2. En el torneo suma 14 unidades, fruto de 3 triunfos y 5 empates. En las otras 7 presentaciones perdió.



Las lesiones también son una complicación en el plantel del elenco rafaelino. Los que están out son: Jonás Aguirre, Agustín Bravo, Agustín Costamagna, Nicolás Aguirre, Fabricio Fontanini y Matías Valdivia.



El rival. Ferro llega a Rafaela con la misma necesidad de puntos que Atlético. Los de Oeste vienen de cortar una racha de doce juegos sin ganar. Superó 1-0 a Guillermo Brown y volvió a sonreír tras lo que había sido su victoria en la fecha 1 ante Nueva Chicago. En ambos se impuso por la mínima.

En la fecha 8 tuvo un cambio de comando. Tras la salida de Manuel Fernández asumió la dupla Juan Branda y Tobías Kohan.

Una particularidad. Su goleador es Enzo Díaz, con 7 tantos, y es máximo anotador de la divisional.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Guido Milán y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Franco Bellocq y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Emiliano Romero, Franco Faría, Agustín Alfano, Guillermo Funes y Alex Luna. DT: Ezequiel Medrán.



FERRO CARRIL OESTE: Marcelo Miño; Hernán Grana, Nahuel Arena, Misael Tarón y Darío Cáceres; Tomás Asprera, Nicolás Gómez, Lautaro Torres y Lautaro Giaccone; Fernando Márquez y Enzo Díaz. Suplentes: Ezequiel Mastrolía, Gabriel Díaz, Federico Murillo, Misael Tarón, Braian Álvarez, Julián López, Claudio Mosca, Walter Nuñez, Lautaro Giaccone, Juan Pablo Ruíz Gómez. DT: Juan Branda – Tobías Kohan.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Ramiro López.

Asistentes: Mariano Viale y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play.

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5