El transporte público local actualizará su tarifa con un 100% de aumento

La Municipalidad de Rafaela adelantó este sábado que el boleto de transporte público local de pasajeros sufrirá un importante incremento en los próximos días, tal como lo adelantó este Diario en la edición de la víspera. De acuerdo a lo comunicado por el municipio, el precio del boleto no se incrementa desde antes de la pandemia, desde el 29 de agosto del año 2019, con un precio de 25 pesos. De modo tal que resulta necesaria su actualización hasta aproximarse al valor real, para continuar con la prestación del servicio.

En este marco, las autoridades municipales dieron a conocer que desde el próximo jueves 26 de mayo, la tarifa del transporte público local tendrá una modificación, ascendiendo a un valor de 50 pesos, lo que equivale un incremento del 100% y que impactará, indudablemente, en los bolsillos de los usuarios rafaelinos.

Para quienes sean beneficiarios de la tarjeta SUBE con la tarifa social federal y tarifa social local (categoría de jubilados y pensionados provinciales) el valor del pasaje resultará de la aplicación de los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional y/o normativa que eventualmente se dicte para este tema, siendo de un 55 por ciento. Cabe mencionar que las ciudades de Rosario y Santa Fe, por ejemplo, realizaron estas actualizaciones en enero de 2022, elevando el costo a 59,35 pesos.

Cabe destacar que hace 3 años, el boleto del transporte público de pasajeros de Rafaela había aumentado de 15 a 25 pesos, el valor que mantiene hasta la actualidad. De esta manera, el boleto pasará a tener una suba de 35 pesos desde el 2019 a la actualidad, lo que podría implicar también una merma en la cantidad de usuarios que habitualmente utilizan este servicio.

Es que ante una inflación cada vez más alta, el costo del servicio no para de incrementarse a partir de los reajustes salariales, los mayores costos de los repuestos y neumáticos a lo que se suman la actualización del precio de los combustibles. En medio del debate que presenta la inequidad en la distribución de los subsidios al transporte entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA en detrimento del interior, que salió a la luz la última semana en el marco del paro de UTA, los grandes municipios de la Región Centro confirmaron un ajuste en el precio del boleto. Y la Municipalidad de Rafaela ya confirmó que avanzará en la misma dirección. El servicio de minibuses cuenta con 5 líneas en la ciudad con 14 colectivos en la calle, una flota de 23 unidades y un plantel de más de 60 trabajadores para cubrir el servicio, que arranca a las 4 de la mañana.



EN EVALUACION

Mientras tanto, y tras el acuerdo y la homologación de paritarias para choferes de transporte público de pasajeros lograda el jueves, los empresarios de la ciudad de Santa Fe hicieron una presentación formal al municipio para aumentar el boleto a 75 pesos. Se trata de un incremento que se acercaría al 30%. La última actualización sucedió hace menos de cuatro meses, en febrero. En ese momento, el boleto que costaba 42,35 pesos pasó a costar los actuales 59 pesos; un 40% más. No obstante, fuentes oficiales del municipio señalaron que el pedido aún se encuentra bajo análisis del órgano de control del servicio, quien debe evaluar la solicitud, elevar un dictamen al ejecutivo para que finalmente el intendente Emilio Jaton oficialice la suba. Por otro lado, Rosario ya confirmó la suba desde este lunes a 69,50 pesos. Lo que sucede es que los distintos municipios se ven discriminados por una distribución inequitativa de los subsidios. Como se sabe, el 88% de los fondos que el gobierno nacional dispone para subsidiar el transporte público de pasajeros va al área metropolitana de Buenos Aires y solo el 12% a las ciudades del interior del país. En las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe el precio del boleto es de $59.35, mientras la ciudad de Buenos Aires tiene el mismo costo que el año pasado $18.



TRANSPORTE INTERURBANO

Hay que destacar que a partir de mayo entró en vigencia el segundo aumento que el gobierno de Santa Fe autorizó para el boleto interurbano. Se trata de una suba del 20% con el que se completa el 40% firmado durante el mes de marzo.

“Los que viajaron en estos días ya lo tienen que estar viendo, salvo aquellas empresas que funcionan con Sube donde el proceso es un poco más largo y recién se va a ver el aumento en estos días”, detalló el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp), Saúl Isacson. Con los nuevos valores, el boleto promedio en un viaje de 80 kilómetros dentro de la provincia ronda entre los 550 y los 600 pesos, mientras que el viaje entre Santa Fe y Rosario tiene un valor de 1450 pesos. En tanto, desde Rafaela a Rosario el costo del pasaje es ahora de $1.440 (antes $1.200); de Rafaela a Santa Fe el valor actual del boleto pasó a ser de $720 (antes $600); de Rafaela a Esperanza $440 (antes $380); de Rafaela a Sunchales $320 (antes $270); de Rafaela a San Cristóbal $930 (antes $770); de Rafaela a Ceres $1.080 (antes $900) y de Rafaela a Vila $280 (antes $224).