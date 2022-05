Bomberos Zapadores de Rafaela cumplieron 77 años en la ciudad

En la jornada de ayer, la Agrupación rafaelina de Bomberos Zapadores cumplió 77 años de funcionamiento y por tal motivo dialogamos con el subcomisario Esteban Santa Cruz, jefe de la Agrupación local desde fines de 2019.

Cabe recordar que los Bomberos Zapadores de Rafaela cuentan en la actualidad con dos cuarteles: el Cuartel Central ubicado en calle José Beltramino 698; y el Cuartel Norte, recientemente inaugurado sobre la Ruta N° 34, dentro del predio del Parque de Actividades Económicas Rafaela (PAER) y que cubre además la Asociación Parque Industrial Rafaela (APIR).



CONMEMORACION

Si bien localmente no se realizó ningún acto, sí se realizó un festejo interno de la institución, consistente en un entrenamiento del grupo de rescate de Zapadores que funciona en la Agrupación Rafaela.

Fue un entrenamiento de los dos cuarteles rafaelinos en conjunto. Este grupo se dedica a rescates en altura, y de esta preparación de ayer participaron 15 bomberos.



BALANCE ACTUAL

Dando una vuelta de página y haciendo un balance de lo hecho en los últimos tiempos en la Institución que dirige, Santa Cruz consideró que, "Estamos en constante crecimiento. En cuanto a cantidad de personal ahora somos 35 bomberos operativos en Rafaela y estamos esperando una nueva camada de 15 que están esperando el nombramiento. Faltan los últimos trámites del expediente para la firma del gobernador Perotti".

Agregó: "algunos de esos jóvenes estuvieron participando hoy (por ayer) del entrenamiento, observando el trabajo de sus futuros compañeros.



ACTUACION EN

LA CIUDAD

Requerida una reflexión de su parte, sobre estos años que lleva en la ciudad trabajando en el Cuartel de Rafaela -antes de 2019 Santa Cruz fue subjefe de la misma agrupación- expresó que: "En Rafaela, por el trabajo de capacitación hecho por jefes anteriores en cuanto a prevención de incendios, creo que no tenemos una gran cantidad de incendios y cuando los hemos tenido fueron siniestros importantes, como el del comercio Creativa o los campos de Bella Italia".

"El resto -continuó- fueron situaciones normales dentro de lo que es nuestro trabajo, pero judicialmente son las más relevantes, cuando se trata de incendios intencionales. Creo que desde la Pandemia hasta ahora la cantidad de incendios está dentro de lo normal, no hay una gran variación en cuanto a cantidad", indicó.



RECURSOS

MATERIALES

En referencia a los recursos materiales con los que cuentan, y si estos son suficientes o no para el trabajo que realizan, Santa Cruz señaló que, "vamos en crecimiento continuo. Hoy en funcionamiento tenemos 3 camiones autobombas, uno de ellos de rescate. Y camionetas tenemos una 4x4 que recibimos el año pasado de ataque rápido, más otra que equipamos y que está en el Cuartel Norte del Parque Industrial y la morguera".

Sobre las autobombas el jefe de Bomberos hizo un llamado de atención: "En cuanto a las autobombas -dijo- necesitamos un recambio generacional. Los camiones más viejos son de 1994, y el camión norteamericano que nos entregaron hace cuatro años es modelo 1986. Necesitaríamos un recambio y lo estamos esperando. Hay una licitación ya terminada, se estarían construyendo las autobombas, pero no sabemos si van a llegar o no este año por motivos económicos. Estaríamos recibiendo una autobomba liviana y un camión cisterna", afirmó.



REFLEXION PARA

LA COMUNIDAD

Aprovechando la ocasión para dirigirse a la comunidad rafaelina, Santa Cruz expresó: "La gente tiene que estar tranquila porque el Bombero siempre está. Nuestras guardias son de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año; dispuestos a acudir donde sea necesario. Nuestros teléfonos son muy accesibles y fáciles de recordar, tenemos los números 100 y también el 911".

Asimismo, Santa Cruz destacó al finalizar que, "agradecemos el constante acompañamiento del Ministerio de Seguridad de la provincia, de la Jefatura de Policía de esta Unidad Regional V, de la Dirección General de Bomberos y de nuestra Cooperadora", cerró el funcionario policial.