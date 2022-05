Unión visita a Las Parejas

Unión de Sunchales visita este domingo, desde las 11, a Sportivo Las Parejas en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona B del torneo Federal A. El arbitraje estará a cargo de Mauricio Martín (Tucumán).

El Bicho Verde encontró algo de oxígeno con los triunfos como local en las últimas jornadas, aunque de visitante sigue teniendo una pobre cosecha en este campeonato. Por eso intentará revertir esa tendencia para ir despegando de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

La jornada comenzó este sábado con el empate sin goles entre Crucero del Norte y Defensores de Pronunciamiento. Los demás cotejos del domingo serán: a las 11 Boca Unidos de Corrientes vs. Central Norte de Salta (Fabricio Llobet); a las 14 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig de Pergamino (Enzo Silvestre); Juventud de Gualeguaychú vs. Defensores de Villa Ramallo (Sergio Testa); a las 15 Atlético Paraná vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Fernando Marcos); a las 19 Juventud Antoniana de Salta vs. San Martín de Formosa (Alvaro Carranza).

El lunes a las 20.30 completarán Racing de Córdoba vs. Sarmiento de Resistencia (Bruno Amiconi).