Empieza Roland Garros

Diego Schwartzman, Juan Ignacio Londero y Camilo Ugo Carabelli serán los tres tenistas argentinos que comenzarán este domingo su participación en Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año, según el orden de juego sorteado en París.

En ese contexto, el "Peque" Schwartzman (16) jugará en el segundo turno de la cancha número 6 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, no antes de las 8 (hora de la Argentina) ante el ruso Andrey Kuznetsov (227), con televisación de la señal ESPN y su plataforma Star+. En el caso de que el "Peque" supere a su rival surgido de la clasificación le tocará en la siguiente ronda el vencedor del partido entre el alemán Daniel Altmaier (54) y el español Jaume Munar (91).

El porteño Ugo Carabelli (154), surgido de la "qualy" y debutante en un cuadro principal de un Grand Slam, enfrentará al ruso Aslan Karatsev (39) en el tercer turno de la jornada que comenzará a las 6 en la cancha número 12, es decir no antes de las 11. En el caso de ganar, Ugo Carabelli jugará su siguiente partido ante el canadiense Félix Auger Aliassime (9) o el peruano Juan Pablo Varillas (122), quien atravesó la clasificación.

El cordobés de Jesús María Londero (141), por último, jugará a estadio repleto ante el tenista del momento, el español Carlos Alcaraz (6) en un partido programado en el cuarto turno de la cancha central Philippe Chatrier para no antes de las 13. El ganador del partido jugará en la siguiente ronda ante el español Albert Ramos (42) o el australiano Thanasi Kokkinakis (85).

Otros partidos atractivos del primer día de acción en Roland Garros serán en la cancha Suzanne Lenglen no antes de las 11 entre el alemán Alexander Zverev (3) y el austríaco Sebastián Ofner (218), y en la Simonne Mathieu el que abrirá la jornada a las 6 entre el austríaco Dominic Thiem (194) y el boliviano Hugo Dellien (87).

Entre las damas, también en la Simonne Mathieu jugarán la española Garbiñe Muguruza (10), campeona de Roland Garros en la edición de 2016, y la estonia Kaia Kanepi (46).