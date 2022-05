Conocé la agenda de eventos en "Me lo agendo"

"Me lo agendo" es un espacio para la comunidad para encontrar diversos eventos que tienen lugar en la ciudad.

En dicha aplicación se puede encontrar un calendario, mes a mes, con actividades, eventos, inauguraciones y muestras que se desarrollan en Rafaela.

El link de acceso es https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Agenda. También la aplicación está disponible para descargar en Play Store (Android) y App Store (IPhone) como app "Rafaela Ciudad".

Alejandra Mahieu, coordinadora del Área de Turismo del municipio, dijo: "Me lo agendo" es un banner que aparece en la web oficial del municipio. Allí se pueden encontrar todas las actividades que se realizan en Rafaela y están organizadas, no solo por la Municipalidad sino por cualquier otra institución u organismo que quiera utilizar ese espacio como herramienta de difusión. Invitamos a la comunidad a interactuar y enterarse de los eventos que pueden disfrutar".

Además, cabe resaltar que las y los ciudadanos que quieran recibir la agenda en su teléfono celular, pueden escribir un mensaje de WhatsApp al número 3492- 303847.

También, si formas parte de una institución, podés enviar la información al mail [email protected] junto con un flyer o imagen alusiva y desde el municipio se carga al calendario. Si sos rafaelino o rafaelina, podés enterarte lo que pasa en tu ciudad, y si vas a venir a Rafaela, podés averiguar qué más podes hacer para disfrutar a pleno tu estadía.