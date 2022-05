Se presentó el libro “Ciber convivencia ¿Es posible su gestión en la escuela?”

El viernes pasado se llevó a cabo la presentación del libro “Ciber convivencia ¿Es posible su gestión en la escuela?” de Silvana Best. La misma tuvo lugar en la Biblioteca "Lermo Balbi" y contó con la presencia de Mariana Andereggen, Secretaria de Educación; Héctor Sierra, Secretario Académico de UCES Rafaela; y de la autora del libro en cuestión.

Para comenzar, Andereggen dijo unas palabras sobre el contexto y la posibilidad de retomar con esta forma de presencialidad: "Hay una apuesta fuerte en volver a las visitas, a que nos encuentren acá, teniendo el libro y la experiencia de lectura como excusa. Las presentaciones de libro que hacemos tratan de acompañar y de apoyar el trabajo de escritores rafaelinos. En este caso, son años de trabajo que están volcados en este libro y que hoy pretendemos dar a conocer".

Luego, Héctor Sierra tomó la palabra y se mostró orgulloso de su colega, quien hace 20 años forma parte de la universidad como docente de las cátedras de psicoanálisis escuela inglesa y psicología educacional. "Silvana ha sido una de las docentes que nos acompañó en el desarrollo de la universidad, desde los inicios. Y siempre con un fuerte compromiso. Siempre agregó un extra por su interés en explorar, conocer, indagar e interrogar, que es una tarea bastante más difícil de la que parece a simple vista", afirma.

Así mismo, agregó que este proyecto de investigación comenzó en el año 2014 y que uno de los logros más importantes del libro es el "impacto directamente en la práctica, produciendo conocimiento que puede ser volcado a la actividad concreta. Esto es muy valioso, la dimensión de aportar herramientas a las personas que están trabajando en las escuelas y que viven cotidianamente el problema. También el abordaje que realizó Silvana... este libro es la culminación de un largo proceso".

La autora agradeció la presencia del público y procedió a dar su testimonio, desde los inicios de este trabajo hasta el cierre que se le dio en formato de libro: "El libro surge a partir de esa primera investigación —mencionada por Héctor— en donde nos dimos cuenta que faltaba formación y capacitación en los directivos, en los supervisores, en la comunidad en general respecto de lo que era el acoso escolar. Los chicos reconocen el término Bullying y es el que utilizan; sitúan que hay una intencionalidad, que hay un vínculo entre pares y que algo del orden del maltrato y del abuso, tiene lugar".

"A partir de ahí empezamos a generar dispositivos en colaboración con la Municipalidad, con formatos de curso de capacitación docente, siempre gratuitos. Además, ante las situaciones de agravamiento de acoso escolar en las escuelas, tuve que salir a buscar instrumentos para relevarlo. De este modo, interactúo con colegas de otras geografías (Europa), y para ellos el bullying había quedado un poco atrás; estaban ocupándose del ciber bullying. Yo sentía que no teníamos y no tenemos todavía estudios más macros que nos den un relevamiento claro de lo que pasa en las escuelas con esto", agrega la autora, quien tuvo la oportunidad de presentar su proyecto en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

En base al surgimiento de este trabajo expuesto hoy en todas las librerías, Silvana detalla su contenido: "El libro es un poco una respuesta: lo que sí está que son las escuelas, los chicos, el compromiso de los profesionales que trabajamos allí; desde ese compromiso tenemos que trabajar. El libro intenta llenar una vacancia con la cual nosotros nos enfrentamos en la investigación y en cuanto a los materiales bibliográficos".

Además, "trata de sintetizar de manera clara, coherente y rigurosa lo que sabemos hoy sobre el acoso escolar, pero también pensar qué podemos hacer. Así aparece la convivencia como respuesta, como recurso".

Más allá de las complejidades debidas al rango etario que abarca el estudio (niños y adolescentes) y cuestiones éticas que dificultan el acceso, Silvana logro recabar los datos necesarios para completar su proyecto, sobreponiéndose a los obstáculos: "Tiene toda la información que construimos juntos en terreno, que construímos en ese estudio descriptivo, producto del proyecto de vinculación en el marco de los cursos de capacitación".

Uno de los puntos más importantes que desarrolla en este texto es el mundo digital, algo de lo que, actualmente, nadie esta exento: "Todos estamos digitalizados, vivimos en realidades ampliadas. Ese enfoque tradicional de pensar a la escuela como espacio físico no nos sirve. Tenemos que ampliarnos. Así aparece como recurso pensar cómo estamos socializando a los chicos, cómo estamos formándolos como ciudadanos digitales cuando nosotros también hacemos uso de esos recursos de un modo a veces no muy crítico y reflexivo, centrándonos en la dimensión utilitaria".

Así mismo destacó que el libro es solo una puerta abierta para que surjan nuevos métodos. "Es una nueva plataforma para seguir haciendo cosas, como la adaptación de cuestionario de ciber agresión en el que estamos involucrados y el proyecto de vinculación "Cibernautas" que es el programa de formación de ciudadanía digital".

Luego Andereggen realizó una serie de preguntas sobre detalles que releva el libro para que Silvana amplíe su perspectiva.

Para finalizar, el público tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas y sacarse las dudas.

Cabe resaltar que el libro se encuentra disponible para su lectura en la Biblioteca Municipal "Lermo Balbi". Además, la Secretaría de Educación hizo entrega de un ejemplar a cada una de las escuelas presentes.