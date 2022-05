El gobierno amplía el sistema educativo con un inédito programa de extensiones áulicas

El Ministerio de Educación de la provincia, lleva adelante un proceso de expansión de su oferta educativa que se denomina “Educación en salida”, y su objetivo es llegar a espacios donde nunca estuvieron presentes, principalmente en lo que corresponde a la educación permanente de jóvenes, adultos y la educación superior.

El proceso de expansión incorpora la figura de las extensiones áulicas, un mecanismo flexible y adaptado que, como su nombre lo indica, lleva las aulas al territorio para que puedan acceder habitantes de comunas y localidades no metropolitanas, y recibir contenidos pedagógicos y/o de formación profesional, en lugares muchas veces, no convencionales (en el interior de fábricas, gremios, municipios o comunas, en aulas móviles, etc.). También se asegura la accesibilidad a material tecnológico, que propone formatos innovadores y herramientas adaptadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde el ministerio de Educación, se puso en valor el desarrollo de la educación secundaria para adultos con la apertura de 39 extensiones áulicas y otras 19 en proceso, 1.499 horas para las extensiones, y 34 nuevos cargos, entre docentes y asistentes escolares. Se crearon 763 nuevas horas, entre las destinadas a cátedra, de intérpretes y de coordinación.

Al respecto, la ministra Adriana Cantero sobre esta novedosa e inédita propuesta educativa destacó que “la educación superior tuvo un crecimiento significativo en cuanto a oferta, no sólo por su expansión cuantitativa sino también por su extensión. En ese marco, desde la subsecretaria de Educación Superior se generaron 19 nuevos espacios formativos entre divisiones en Institutos superiores y Extensiones Áulicas”.

Y agregó: “Desde el 2020 se abrieron 9 divisiones, de las cuales 6 pertenecen a la carrera de Técnico Superior en Enfermería y 10 extensiones áulicas, de las cuales 6 pertenecen a la misma carrera, se destinaron a localidades como San José del Rincón, María Teresa, Firmat, Centeno, Santa Isabel, Florencia. El servicio de enseñanza privada incorporó 5 nuevas divisiones en Santa Fe, San Cristóbal, en Oliveros y en Villa Ocampo”, expresó Cantero.

La ministra también señaló que “el proceso de expansión incorporó extensiones en los gremios de Taxistas, la UOCRA, Comunidad Trans y la empresa Swift, dando cuenta de trayectos situados y la llegada de un concepto educativo en salida, donde la escuela y la comunidad democratizan la política educativa”.

Generar arraigo y el desarrollo de las comunidades

En la comuna de Santa Isabel (departamento General López), donde se abrió la Extensión Áulica en Técnico Superior en Higiene y Seguridad Industrial, el presidente comunal Pablo Giorgis expresó que “poder contar con la primera carrera de educación superior en nuestro pueblo es un anhelo histórico de gran parte de la comunidad y ahora podemos decir que lo logramos”.

Además, sostuvo que “nos pusimos a trabajar y una vez que logramos firmar el convenio, abrimos la inscripción y sumamos en una primera etapa 45 estudiantes que están cursando, generando un movimiento importante en nuestra localidad y en la región, generando arraigo, y ofreciendo oportunidades laborales para quienes puedan lograr terminar sus estudios de nivel superior”.

La Tecnicatura Superior en Enfermería forma parte del Programa Nacional de Fortalecimiento en Enfermería, carrera para la cual recientemente se entregaron fantomas (maniquíes) que son simuladores para la práctica en formato adultos y pediátricos, sobre los cuales los estudiantes pueden realizar prácticas de intubación, RCP, entre otras y cuyos efectos pueden ser monitoreados por softwares específicos. Esto requirió una inversión de tres millones de pesos, acercando a estudiantes material de punta para su formación.

En ese contexto, Adriana Freites, estudiante de la Tecnicatura Superior en Enfermería, en la Extensión Áulica de María Teresa, que depende del Colegio Superior Nº 50 de Rufino, expresó que “siempre me gustó la carrera de enfermería, el trabajo que desempeñan, la dedicación y la empatía, por eso cuando se presentó la oportunidad no la iba a dejar pasar”.

En ese sentido, también se expresó un estudiante del anexo Helvecia del Instituto 67 de Santa Fe. Pablo Segundo es un trabajador de la construcción que está en el segundo año de la tecnicatura en Enfermería y mencionó que “hace 5 años terminé mi escuela secundaria y esta oportunidad de poder estudiar en mi pueblo es una experiencia muy valorada, porque es algo que tenía como muy lejano, principalmente por la cuestión económica. Por esto es beneficioso para mí y para nuestra localidad”.



EL ACCESO A UNA VARIADA

OFERTA EDUCATIVA

En estas extensiones se incluyen localidades como Cacique Ariacaiquin, Colonia Dolores, San Fabián, San Justo, Arocena, Ramayón y Pueblo Andino, entre otros. Muchas de estas extensiones funcionan en fábricas y sindicatos.

Al respecto, Lorena Crotti, presidenta comunal de San Fabián sostuvo que “para los pueblos es importantísimo. Entregamos certificados de un aula taller móvil que nos brindó el Ministerio de Educación. Acá nunca hubo un taller de nada, estamos muy agradecidos con la ministra por venir a los pueblos chiquitos, porque esto impacta en nosotros, en la gente común, que pueda tener otras posibilidades”.

En efecto, las aulas talleres móviles son estructuras transportables e itinerantes, que reproducen el formato de un taller para desarrollar formación profesional en aquellos lugares que no cuentan con entornos formativos. Estas aulas que fueron recuperadas por la gestión provincial luego de haber sido vandalizadas ofrecen formación en mecánica de motos, que se presentó en Villa Constitución y va camino a Villa Mugueta; Instalaciones domiciliarias, principalmente en gas y electricidad ya recorrió Oliveros y San Fabián, y va camino a San José de la Esquina. También se encuentra la oferta en gastronomía, un ATM que debió ser restaurado y que se propone realizar un recorrido por la ruta 1, dictando formaciones vinculadas al turismo.