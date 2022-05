Senn: “Me gustaría ser reelecto”

Enrolado en las filas de la fuerza que lideran Omar Perotti y Roberto Mirabella, apuesta fuertemente a la participación de los jóvenes en política y en base a esa mirada y empuje generacional aspira a ganar terreno interno y consolidar su espacio, algo que paulatinamente viene logrando.

Senn dialogó con La Opinión y analizó el panorama electoral que vislumbra para el 2023.

Comenzando por el PJ señaló que “en cuanto al escenario local, que “Omar Perotti haya llegado a la Gobernación y que Roberto Mirabella sea Diputado nacional permite ordenar el tablero de otra forma. Hoy, el músculo político que tiene Hacemos Santa Fe es mucho más grande que en el comienzo de la gestión. Estamos hablando de un 2021 en el que tuvo listas prácticamente en todas las localidades de la provincia, y que antes no tenía”.

Más allá de la supremacía, que a priori, ostenta este grupo, considera que “todo el que tenga ganas de participar que lo haga, así surgimos nosotros como espacio, pero hay que hacerlo en un marco ordenado que nos permita salir bien fortalecidos”, aunque aclara: “juntos, no amontonados y que las diferencias se diriman en las urnas”.

Para vos es con más política y no con menos política que se sale de esto, como plantean algunos.

"Exactamente, y le agregaría con más Estado y con esto no hablo de más empleados sino de un Estado presente, que resuelva y cuando abrimos la puerta de nuestra casa lo tengamos ahí para que se lleve los residuos, pase la barredora, cambie la luminaria rota, que me pase el asfalto, que si no tengo cloacas y gas pronto me lo provea, aunque estas últimas respondan a otros niveles de Gobierno por su inversión. Reitero: es importante más Estado para tomar decisiones importantes que permitan que más ciudadanos se desarrollen y mejoren su calidad de vida. Ahí es donde estamos trabajando, sin descuidar el presente, pero pensando en el futuro y lo que le queremos dejar a las próximas generaciones".

La oposición, en la ciudad y la provincia, comienza a entrar en efervescencia buscando acuerdos, ya asoman algunos precandidatos y la pregunta es a qué aspira Juan Senn

"Mi aspiración hoy es la de seguir llevando respuesta a los vecinos, a las instituciones, a las empresas, al comercio, que son lugares que uno transita siempre y si esto adquiere un volumen suficiente para que pueda ser candidato y permanecer en el Concejo bienvenido sea porque quiero que sea así. Deseo que sea para continuar aportando a la ciudad. Me gustaría ser reelecto, claro que me gustaría. El equipo tiene la fuerza, las ganas y espero recibir el acompañamiento de la ciudadanía para que sea así".

¿De qué va a depender tu pre candidatura?

"Del escenario local y también del provincial, pero fundamentalmente de recibir el acompañamiento del Partido, de mi equipo y el de la gente para que siga sosteniendo la gestión que uno lleva adelante. Ojalá pueda continuar por este camino porque el legislativo es el lugar donde me siento muy cómodo y a gusto, es muy grande lo que siento por el Concejo. Para mí es muy satisfactorio porque recibo muchos pedidos y reclamos de los vecinos y gracias a las respuestas que tengo de secretarios y secretarias del Ejecutivo se le resuelven estas cuestiones y para mí es muy importante volver y llevarles una solución o también decirles que se puede o no concretar su inquietud y darles los motivos".

¿Lo ves con ganas y entusiasmo a Luis Castellano para ir por otro período en la Intendencia?

Lo veo en un momento histórico en el que Rafaela comienza a recibir lo que antes por mezquindades políticas le negaron. Los rafaelinos merecíamos tener mucho tiempo antes obras como: el entubado de calle Tucumán, de los canales Sur y Norte, el acueducto, que tantas veces nos prometieron y recién ahora este proyecto político del que formo parte lo hizo posible. En este escenario lo veo muy bien a Luis, motivado, anda recorriendo toda la ciudad, gestionando y consiguiendo fondos. Él ya ha manifestado su intención de ir por un cuarto mandato y si el proyecto político acompaña ahí vamos a estar. Tenemos en claro es que este proyecto político, que encabeza Omar Perotti, está por encima de las individualidades porque lo que se busca y protege es el bien colectivo".

¿Cómo analizás que en medio de esta etapa histórica de obras de infraestructura en la ciudad se hayan producido un revés para el oficialismo en la elección general pasada y hasta resultó llamativo el resultado en las elecciones vecinales, que no fueron lo que se esperaba para el Gobierno?

"Hay que separar porque son cosas distintas. Por un lado las elecciones vecinales no se deben municipalizar. Cuando se observa que de 15 barrios, en al menos 10 quienes eran conducción perdieron no creo que sea porque no se quiere más a este proyecto político en la ciudad. Las comisiones vecinales no son apéndices del Partido (PJ) y si alguien lo dice está confundido. Esto no quiere decir que no haya personas que ideológicamente estén más cerca de un partido o de otro, pero no implica que eso se traslade a la Institución. Asimismo, hay que tener en cuenta las consecuencias de la pandemia que mantuvo a las vecinales cerradas, sin poder funcionar y sin que, por ejemplo, se puedan alquilar para generar recursos. Los problemas han sido tremendos. Pero, insisto, no encuentro relación directa e inmediata con las elecciones del 2021 porque, si bien sacamos cerca de 14 mil votos (13.918, según el escrutinio definitivo) contra los casi 27 mil (26.786) de la oposición, nosotros ganamos una banca (el Frente de Todos pasó de 3 a 4 ediles en el Concejo)".