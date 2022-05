La Terapia Intensiva Pediátrica con alta ocupación de camas

En nota con diario La Opinión del director del Hospital Jaime Ferré, Dr. Emilio Scarinci, informó sobre la demanda de atención que tienen actualmente y aclaró que este año “se adelantó un poco la ocupación, me refiero a la época, porque habitualmente este nivel de ocupación se ve más cercano al invierno”.

Con relación a la Terapia Intensiva pediátrica que todavía funciona en el viejo edificio de barrio 9 de Julio, el profesional señaló que “está con una ocupación alta, con tres camas, pero hasta ayer estuvo llena, todos con cuadros respiratorios, no Covid. Después está la sala de internación general pediátrica que tiene una alta ocupación, rondando el 80%, también con muchos cuadros respiratorios”.

En cuanto a la Internación de Adultos, -comentó el profesional- es lo habitual de la época, no hay mucho respiratorio. La terapia de adultos está con una ocupación mínima. Y no solo no hay Covid internados sino que no hay cuadros respiratorios tampoco en terapia.

-¿Cómo es el movimiento en las Guardias?

-La pediátrica tiene una alta demanda por cuadros respiratorios y la guardia de adultos una alta demanda de todas la patologías.

-Para tener una idea de la demanda pediátrica hoy, ¿de qué números se puede hablar?

-El hospital atiende hoy a 150 chicos por día y va a terminar atendiendo 300 por día.



ESTRUCTURA

COVID INTACTA

-¿Cómo están preparándose para esta cuarta ola de Covid que ya empezó?

-Todavía nosotros no tenemos ningún impacto. En las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, hubo un aumento en los diagnósticos. Acá todavía mantenemos un número bajo de confirmados, sumado a que la gente hoy puede estar contagiada y no se entera. Pero el dato objetivo que nosotros miramos es la internación, o sea, podemos tener un subregistro en los diagnósticos pero el paciente grave termina internado. Y hasta ahora no hubo un aumento en la internación. Llevamos meses sin Covid internado. Va a aparecer alguno, lógico, va a haber alguna internación de Covid, pero no va a ser en los niveles que tuvimos antes porque hay mucha gente vacunada.

-¿La infraestructura montada en la peor parte de la pandemia sigue intacta o algo se desmanteló?

-Si hoy volvemos a los niveles de internación está toda la estructura, por lo menos, hasta que pasemos el invierno. No nos relajamos en eso porque no sabemos qué puede pasar debido a que el virus se ha comportado de forma desconcertante. No podemos prever nada. Por si llegamos a tener otra alta demanda de ocupación hay que estar preparados.



CLÍNICA NACER CON

FUTURO INCIERTO

En agosto de 2020, el grupo propietario de Clínica Nacer, que prestaba el servicio privado de guardia e internación pediátrica y neonatológica decidió el cierre del establecimiento aduciendo que por efecto de la prolongada cuarentena la operatividad cayó a una mínima expresión y la continuidad se hizo insostenible.

En aquel momento, la empresa detalló que "en julio de 2019 atendimos 2.900 consultas, pero en igual mes de este año apenas si llegaron a las 600" y explicaron que "el año pasado tuvimos entre 150 y 180 chicos con pediátricas y entre 25 y 30 con neonatales, pero a partir de marzo cuando comenzó la pandemia, esos números se redujeron abruptamente y no llegamos a tener 120 y 8 internados, respectivamente, por mes".

La decisión generó encendió luces de alerta en la salud pública de la ciudad que se iba a tener que hacer cargo de una mayor demanda, para la que no estaba preparada. Para evitar ese colapso se produjo el salvataje del Gobierno provincial aportando recursos para el alquiler de un piso, mobiliario, instrumental y equipos de la Clínica.

La pregunta que surge por estos días es qué pasará cuando el nuevo hospital tenga capacidad para atender toda la demanda, algo que podría ocurrir en no más de 30 días, consulta que respondió Scarinci.

-¿Cómo es la situación con Clínica Nacer?

-Nosotros estamos planeando trasladar la internación pediátrica al hospital nuevo cuando esté todo listo. Hay detalles que queremos terminar antes de mudarnos porque sino después va a ser más complicado. Entonces, sin urgencia queremos terminar todo eso para mudarnos mejor. Clínica Nacer es una sociedad entre Clínicas y Sanatorios y la Asociación Médica, nosotros no tenemos nada que ver con lo que vayan a hacer ahí.

-Extraoficialmente, y a nivel rumores se dice que cuando la provincia corte el alquiler Clínica Nacer la parte privada no continuaría y se cerraría el servicio de Guardia e Internación, algo que generaría un problema para ustedes …

-Nosotros no tenemos información certera al respecto. De ser así, no preocupa porque va a terminar toda la demanda pediátrica cayendo al hospital, se nos va a duplicar la demanda en la guardia y vamos a seguir siendo la única sala de internación de la ciudad. Prácticamente la pediatría va a quedar en manos del sistema público.

-¿Cómo es el convenio de la Provincia con Clínica Nacer? ¿Tiene fecha de vencimiento?

-Es un alquiler, la provincia tiene un convenio a través del cual alquila un piso del edificio y en ese piso el hospital tiene su sala hospitalaria pediátrica. El edificio es de la Clínica Nacer pero los médicos son del hospital, los enfermeros son del hospital, la historia clínica de los pacientes también es del hospital. Ese convenio se va prorrogando, o sea, el paciente que está internado en la zona pediátrica de clínica Nacer es paciente del hospital.

-En el momento que sus propietarios anunciaron el cese de la actividad fue en plena pandemia y en ese momento iba a ser traumático para un hospital que no estaba preparado para absorber atención pediátrica.

-Eso fue cuando, por la alta ocupación Covid que tuvimos hubo que sacar pediatría del hospital para hacer la tercera Terapia Intensiva de adultos en el hospital. Ahora lo que va a pasar es que esa sala pediátrica que está ahí va a pasar al hospital nuevo. Cuando esto ocurra se termina el convenio con clínica Nacer y lo que haga después clínica Nacer no tiene que ver con lo que haga el Hospital.

-¿La Guardia actual en Clínica Nacer también la maneja el Hospital?

-Para que se entienda, hoy hay dos Guardias Pediátricas, la que está en la planta baja de Clínica Nacer es de Clínica Nacer, el hospital no tiene nada que ver con ella. Y además está la Guardia Pediátrica del Hospital que funciona en el Hospital actual. Cuando nosotros tengamos la Guardia Pediátrica en el Hospital nuevo, no sabemos qué va a pasar con esa guardia de Nacer, pero si se cierra toda la demanda va a ir al Hospital.