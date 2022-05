Insólitas irregularidades del programa “Vuelvo Virtual”

Hubo una fuerte crítica del autor del proyecto (Lisandro Mársico) hacia la Provincia por la demora y por haber desarticulado el plantel de tutores virtuales, pero Juan Senn defendió la decisión del gobierno provincial haciendo públicos una serie de hechos temerarios e irregularidades con los docentes a cargo del “Vuelvo Virtual”.

El que sigue es un documento hecho llegar a los medios por el edil justicialista en el que se detallan los hechos, también expuestos en la sesión del Concejo, que son investigados por la justicia e internamente por el Ministerio de Educación.

El Programa Vuelo Virtual, que depende del EEMPA N° 1.330 con sede en Rosario, fue una de las políticas públicas insignia del Frente Progresista Cívico y Social, pero está “teñido de amenazas, titularizaciones dudosas y situaciones de las que nadie puede explicar”, remarcó el concejal.

“Luego de haber asumido Omar Perotti, en septiembre de 2020, sin desplazar a las autoridades, se envía un equipo a cargo para normalizar la situación, como por ejemplo la falta de legajos de los docentes y alumnos. A saber, el nombre EEMPA, fue puesto por poner, porque no depende de la escuela de adultos. Se autorregula y los datos no figuran en el SIDAE”, explicó el Concejal.



AMENAZAS AL EQUIPO

Asimismo, remarca que “ante esta situación, el nuevo equipo comienza recibir amenazas; le pusieron balas en un sobre arriba de su escritorio; llamaron a sus domicilios particulares; dejaron mensajes como ´pensá en tu nieta´. Por eso, se hizo la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Educación decide resguardar el equipo y reemplazarlo por otro”.

“Con la retirada del primer equipo, en diciembre del año pasado, se dio comienzo a un sumario administrativo. Ahora, ¿Qué fue lo que pasó?”, se preguntó Juan Senn sobre la situación descripta líneas arriba.

En este plano, sostiene que “resulta que una semana antes de que el anterior gobierno deje el cargo, habían titularizado docentes que no habían cumplido ningún paso legal, no estaban inscriptos, no habían pasado por la junta, ni si quiera estaban en el escalafón”.



UN DOCENTE CON PRIMARIO

“A todo esto, como si fuera poco, muchos de ellos solo tenían título secundario e incluso hubo un caso solo con título primario”, agregó el concejal rafaelino que se mostró preocupado por todos los hechos acaecidos.

Además contó que “muchos de estos docentes, por llamarlos de alguna forma, tienen titularizadas entre 30 y 40 horas cátedras. A un docente común, de cualquier escuela de la provincia, le lleva unos quince años lograr esa cantidad de horas. Algunos de estos docentes tienen 22 años”.

“A saber, el informe elaborado por parte de los nuevos directivos tiene cerca de dos mil páginas y a la fecha de hoy, no se logró que toda la planta presente la documentación requerida”, manifestó el edil.



AHORA, CLASES CON DOCENTES

“Actualmente el Vuelvo Virtual continúa las clases con los alumnos que ya venían cursando, con clases dictadas realmente por docentes y con la garantía de que los títulos que se entreguen sean válidos”, afirmó Senn.

Este hecho, insólito en el país, tuvo un nuevo capítulo semanas atrás, cuando la ministra Adriana Cantero expuso esta situación ante Diputados y Senadores de la provincia, donde amplió los detalles de las irregularidades.



EDUCACIÓN DE CALIDAD

Ante las críticas de Lisandro Mársico, Senn cerró diciendo: "Nadie está en contra de educar y de que todos cuenten con educación de calidad, pero no podemos ser cómplices de semejante barbaridad con un programa con tantas irregularidades”.

“De nuestra parte, seguiremos apoyando a la educación con programas como Inclusión Educativa, Seguila, Seguila Igual, Boleto Educativo gratuito, Santa Fe más Conectada, entrega de Notebooks y todos aquellos que aseguren que su objetivo realmente sea que más personas terminen sus estudios".