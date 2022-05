La presentación de la lista "Educación Popular"

El pasado lunes había sido el turno de la presentación de la lista opositora "4 de Abril Castellanos" que encabeza Hugo Acuña. Y este viernes, en el Hotel Plaza de Ben Hur, fue el turno de la exposición del espacio oficialista "Educación Popular" que lidera Adrián Oesquer, el actual delegado del Departamento, quién en las elecciones gremiales y generales en AMSAFE del próximo 15 de junio, irá en la búsqueda de la reelección. Cabe recordar que en 2019, Oesquer había sucedido en el cargo a Griselda Marcos, quién lo acompaña en la actual comisión directiva como delegada seccional adjunto 1.

Durante la conferencia, Oesquer manifestó ante los medios que "la seccional AMSAFE del departamento es muy amplia, con muchos kilómetros por recorrer, con muchas escuelas que a la vez pertenecen a dos delegaciones regionales, lo que implica también tener que relacionarnos con dos delegados regionales para poder resolver las problemáticas que se van sucediendo. Este trabajo es amplio y lo podemos llevar adelante gracias a los compañeros de la ciudad y de las distintas localidades. La fortaleza que nos da esto es que conocen las realidades de las distintas escuelas. Además, en cada establecimiento educativo tenemos delegados que representan a sus compañeros y son la voz y la fortaleza del sindicato. Los 3 grandes ejes que se abordan en cuanto a problemática son los habituales en las reuniones paritarias, donde debiéramos tener varias más. La que nos afecta a todos son las cuestiones salariales, cuestiones que tienen que ver con la carrera docente y cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo. Queremos que el docente tenga un salario digno y que le alcance para vivir, algo que hoy está difícil en un contexto socioeconómico muy complicado para todo el mundo. En relación a la carrera docente, hemos conseguido que todos los años hayan concursos primarios y se está consiguiendo para el nivel secundario, lo que va a permitir titularizar horas o cargos y tener una estabilidad laboral en el caso de no ser reemplazante. Y sobre las condiciones de trabajo, podríamos incluir parte de lo que es infraestructura, creación de cargos y de horas que son los necesarios para poder desempeñar nuestra labor y poder sostener la educación. También podemos incluir la temática de IAPOS, que tiene que ver con el derecho y el cuidado de la salud y que venimos planteando continuamente, ya que no se han resuelto del todo luego de la interrupción del servicio. Además, tenemos problemas de gas en muchas escuelas y es algo que estamos reclamando".

Sobre la vida interna institucional, el profesor de educación física manifestó que "durante este año y el año pasado se han realizado elecciones de delegados y pretendemos que se sigan realizando para seguir teniendo la voz en cada uno de los establecimientos, y a la vez hemos dado inicio, y pretendemos que se continúe, la formación de estos delegados. También estamos planteando el tema de las capacitaciones y formaciones en todos los niveles, tanto para delegados como equipos directivos y docentes de cada uno de los niveles. También pretendemos incursionar en la información a los alumnos del instituto antes de ejercer en el mercado laboral, sostener la defensa de la caja de jubilaciones y/o mejorarla es otro de los objetivos que tenemos".

Posteriormente, a modo de balance de estos últimos años, Marcos expresó que "el trabajo que se vino haciendo año a año en nuestro departamento es para valorarlo, porque no solo crecimos en cuanto a afiliaciones, sino también crecimos en la parte edilicia, ya que estamos terminando el predio para que los distintos docentes puedan disfrutar de los asadores, del zoom para realizar distintas actividades. También valoramos el aporte que hace cada docente en venir hasta nuestra delegación y así poder ayudarlos, ya que son muchos los jubilados que nos visitan para preguntar e informarse. Todo esto que venimos haciendo hace años es lo que queremos continuar realizando".

Por último, Oesquer aclaró que "a nivel provincial, no tenemos representatividad, ya que esta es una lista que se presenta a nivel departamental, como se viene haciendo desde hace años, desde finales de los '80".



LA LISTA COMPLETA

La comisión directiva "Educación Popular" del departamento Castellanos está integrada de la siguiente manera: Adrián Oesquer (delegado seccional); Griselda Marcos (delegado seccional adjunto 1); Adriana Lampert (delegado seccional adjunto 2); Viviana Daniele (secretaria administrativa); Nelly Paez (secretaria gremial); Silvia López (secretaria de prensa); Rubén Sileone (secretaría de cultura); Alicia Moreno (secretaría de hacienda); Mariano Avaro (secretaria de asuntos sociales); Andrea Minetti (secretaría de nivel inicial); Melina Fornero (secretaría de nivel primario); María Alberto Delia (secretaría nivel medio y técnico); Raquel Cardozo (secretaría nivel superior) y Elizabet Andrea Godoy (secretaria de educación especial).