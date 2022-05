Acto de apoyo a Fernández con escasa consistencia

Por Sofía Rojas



En plena interna del Frente de Todos, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, convocó a un acto en respaldo al mandatario Alberto Fernández en el campo de deportes del sindicato que desnudó ayer las tensiones que atraviesan al Gobierno, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

A la vera del Camino de Cintura, el dueño de casa pronunció un extenso discurso de cara a sus trabajadores, que lo vitoreaban desde las vallas, y le habló de forma directa a la interna oficialista con críticas a los sectores más duros del kirchnerismo.

A pesar del apoyo al Presidente, el titular de la UOCRA operó como elemento de presión ante un Alberto Fernández al que se le exige firmeza en medio de la tensión entre las fuerzas que componen la coalición gobernante.

"Hay opiniones distintas y dimes y diretes. Puedo no coincidir en lo que usted está haciendo, pero no va a encontrar ningún trabajador y trabajadora que vaya a viralizar la discusión que podamos tener con usted", cruzó Martínez ante un Alberto que asentía mientras lo aplaudía.

En la misma línea, el sindicalista insistió en rechazar a los sectores que eligieron votar y después "denostaron y maltrataron" al Presidente.

"Se olvidan de lo que les pasa a los trabajadores y están en discusiones de palacio. No nos conviene. La pluralidad es parte, con definiciones claras", enfatizó, al tiempo que citó al ex presidente Juan Domingo Perón con su célebre cita: "Primero la Patria, segundo el movimiento y tercero los hombres".

Todo el acto estuvo teñido de reclamos en el marco de un conflicto interno que parece no tener fin. Previamente, a la espera del Presidente, el locutor del evento citó en reiteradas ocasiones al papa Francisco y sus pedidos de unidad.

"Que la unidad prevalezca sobre el conflicto" y "acá nadie se salva solo", repetía la voz oficial del acto.

En la misma tónica, Martínez aclaró: "El todo es siempre más importante que la suma de las partes. A usted le toca conducirnos a nosotros, por supuesto que le toca conciliar, como sabemos que lo está haciendo".

A su término, el titular del gremio abrazó al mandatario y le entregó un regalo muy particular: una lapicera. No faltaron los analistas que le atribuyeron una significación política al obsequio.

"Alberto querido, la UOCRA está contigo", cantaban los trabajadores del gremio ubicados por detrás de las vallas.

De todos modos, más allá del respaldo del sindicato organizador, lo llamativo del acto fueron las ausencias.



UN SOLO GOBERNADOR EN EL PALCO

Solamente el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, viajó a respaldar al Presidente. Significativamente, en territorio bonaerense no asistió Axel Kicillof y tampoco lo hizo el intendente local, Fernando Gray, quien visitó en las últimas horas al Papa en El Vaticano.

Pensado como un ágape de respaldo, en el palco no hubo representación kirchnerista ni de ningún intendente. Y a pesar del expreso pedido de Juan Manzur, varios ministros que componen el gabinete del Gobierno se ausentaron del evento, entre ellos, el camporista Eduardo "Wado" de Pedro.

Junto al mandatario estuvieron presentes los funcionarios más cercanos, referentes de los movimientos sociales y los dirigentes más fieles de la CGT.

Sentado en la primera línea se ubicó el jefe de ministros y a su alrededor se ubicaron los titulares de las carteras de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Vivienda, Jorge Ferraresi; de Trabajo, Claudio Moroni; de Obra Pública, Gabriel Katopodis, y de Turismo, Matías Lammens.

Del entorno de la vice solo asistió el ministro de Justicia, Martín Soria, y entre las ausencias más significativos figuran, además del jefe de Interior, De Pedro -que acusó problemas de agenda-, las titulares de ANSeS, Fernanda Raverta, y de PAMI, Luana Volnovich, del círculo íntimo de Cristina Kirchner.

A pesar de los trascendidos que aseguraban que el presidente de la Cámara de Diputados asistiría por Zoom, Sergio Massa se presentó en el predio y se ubicó en la primera fila.

Por detrás, tomó asiento el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, al que se lo vio conversando en reiteradas ocasiones con Guzmán. También confirmaron asistencia los diputados Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz.

Un alto funcionario del entorno adjudicó las ausencias a la falta de coordinación y al poco tiempo de convocatoria. "Fue todo muy rápido y se hizo difícil coordinar", aseguró en diálogo con NA.

En tanto, formaron parte del palco los principales popes de la CGT: Héctor Daer y Pablo Moyano; solo faltó Carlos Acuña, por problemas personales. Empezado el acto se ubicó Antonio Caló.

Junto a ellos también estuvieron referentes de los movimientos sociales afines al mandatario: Fernando "Chino" Navarro y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Andrés "Chucky" Menéndez, de Barrios de Pie. (NA)