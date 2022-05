Rechazo de la Mesa de Enlace, que apuntó contra el Presidente

La Mesa de Enlace, criticó duramente al presidente Alberto Fernández, se opuso a un aumento de las retenciones y criticó la "falta de ideas o alternativas inteligentes" del gobierno para frenar la inflación. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), dijo que el presidente "se equivoca" al sostener que aumentar las retenciones hará bajar la inflación.

En un duro comunicado la entidad salió al cruce de las declaraciones del presidente que pidió el apoyo del Congreso a un posible aumento de las retenciones, mientras que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, contradictoriamente negó esa posibilidad.

"Sorprende sobremanera la falta de ideas o alternativas inteligentes de los distintos responsables económicos para alcanzar un estado equilibrado" sostuvo CARBAP al criticar la ineficacia del gobierno para frenar el alza de precios.

"Decimos que (el Presidente) se equivoca técnicamente al pensar que las retenciones desacoplan los precios internacionales, y los hechos lo demuestran" señaló CARBAP en directa crítica al primer mandatario.

Agregó que "el problema no son los precios sino la inflación", agrega la crítica declaración que firma el titular de la entidad, Horacio Salaverri.

Al insistir en sus críticas al presidente CARBAP sostuvo que "se equivoca políticamente, en el corto plazo pensando que la Argentina puede resistir acaso una mayor presión tributaria".

Al rechazar el aumento de las retenciones CARBAP agregó que "cada vez que se piensa en aumentar las alícuotas de los derechos de exportación de productos agropecuarios, no se hace más que retrasar el desarrollo del país".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino reiteró que el cobro de retenciones que hace el Gobierno "no tiene una ley que lo sustente".

Pino dijo que las declaraciones del presidente "me provocaron entre frustración e indignación. En un momento en el que la Argentina necesita más producción y más trabajo para el ingreso de divisas para frenar la inflación vergonzante en la que vivimos que lo diga el presidente da bronca".

El titular de la SRA agregó que "Le pedimos al Gobierno certezas y nos responden con más incertidumbre, no se entiende qué película está viendo el Presidente".

Por su parte el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que "me sorprende el desconocimiento del Presidente sobre la incidencia del precio del trigo en el pan y que siga hablando de desacople cuando por este medio no va a conseguir los resultados que pretende".

"Por la baja incidencia en el precio del pan y porque ante estas declaraciones de intervención en el mercado y suba de retenciones lo único que logra es menor producción y profundizar el problema",agregó Laucirica.

El titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, cuestionó duramente al primer mandatario y advirtió que el campo "dará la lucha que haya que dar" para evitarlo.

"Si realmente piensan en volver a tocar las retenciones, daremos la lucha que haya que dar en el Congreso, en las calles, en las rutas y en todos los ámbitos necesarios", afirmó el dirigente.

Achetoni aseguró que "si nos vuelven a querer llevar por delante, nos reuniremos nuevamente con las fuerzas políticas que haga falta. No vamos a permitir que nos quieran atacar". (NA)