Rosario y Santa Fe suben 17% la tarifa de colectivos

En septiembre de 2019, el boleto del transporte público de pasajeros de Rafaela aumentó de 15 a 25 pesos, el valor que mantiene hasta la actualidad. Con la inflación a paso redoblado, el costo del servicio no para de incrementarse a partir de los reajustes salariales, los mayores costos de los repuestos y neumáticos a lo que se suman la actualización del precio de los combustibles.

En medio del debate que presenta la inequidad en la distribución de los subsidios al transporte entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA en detrimento del interior, que salió a la luz la última semana en el marco del paro de UTA, los grandes municipios de la Región Centro confirmaron un ajuste en el precio del boleto. Y en la Municipalidad de Rafaela admiten una cuenta regresiva para avanzar en la misma dirección, aunque aún no hay precisiones respecto al porcentaje.

El servicio de minibuses cuenta con 5 líneas en la ciudad con 14 colectivos en la calle, una flota de 23 unidades y un plantel de más de 60 trabajadores para cubrir el servicio, que arranca a las 4 de la mañana.

En este escenario, la tarifa del transporte urbano de pasajeros de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba se incrementará a partir del lunes un 17%, y así el valor del pasaje pasará a costar $69,50, informaron este viernes los municipios, que se habían involucrado fuertemente en el conflicto de los micros del interior para buscar un acuerdo que evite la medida de fuerza. El mismo porcentual de aumento se aplicará en las tres ciudades por decisión de sus respectivos intendentes que acordaron "gestionar la llegada de más subsidios nacionales que permitan destrabar la paritaria del interior y garantizar el funcionamiento del servicio", indicaron las fuentes.

Para los intendentes de esos tres grandes centros urbanos, el incremento del boleto "está por debajo del proceso inflacionario que atraviesa el país y a pesar de la aún no resuelta inequidad en la distribución de los subsidios nacionales en relación con el AMBA", señalaron.

Desde el municipio cordobés, en el mismo sentido, se expresó que se ratificaba "el reclamo al Gobierno Nacional por un boleto federal y mayor equidad en la distribución de recursos en materia de transporte”.

“La nueva tarifa se aplica ya que las tres ciudades esperaban un mayor aporte de Nación en concepto de subsidio al transporte, igualando su valor a 18 pesos como se paga en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, quedó asentado en un documento conjunto que ratifica el reclamo”.

Según el último estudio de costos realizado por el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR), el precio del boleto debería ser de $105,60, sensiblemente por encima de los valores actuales. En ese sentido, remarcaron que "la diferencia será absorbida por los municipios y las empresas".

Entre los factores que inciden en el costo del pasaje, consideraron como "determinante" el avance de la inflación, y señalaron que el aumento del 50% en el combustible en lo que va del año, "representa el mayor impacto al sistema, sumado a los constantes incrementos de los principales insumos, tales como el mantenimiento de las unidades y los sueldos del personal".