Extienden hasta el 31 de mayo el plazo para solicitar créditos para producciones afectadas por la sequía

El Gobierno provincial recibió del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación un total de 1.000 millones de pesos para asistir con créditos sin intereses a pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos y frutihortícolas afectados por la sequía y altas temperaturas. El plazo para solicitar la asistencia financiera se extendió hasta el martes 31 de mayo.

En este sentido, la secretaria de Agroalimentos de la Provincia, María Eugenia Carrizo, recordó que para cubrir las distintas necesidades se diseñaron dos herramientas financieras: “Una de ellas destinada a recomponer el capital de trabajo afectado y otra a la prevención de daños por la sequía”. Además está disponible una línea de entrega de aportes no reintegrables de hasta $150.000 para la adquisición de árboles para forestar predios rurales.

Cabe destacar que estas herramientas están destinadas a productores de todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, excepto los del departamento General López, distrito no alcanzado por la Emergencia Agropecuaria declarada mediante los decretos 0020 y 0080/22.

Además, Carrizo detalló: “Recordamos que la asistencia es canalizada a través de las agencias y asociaciones para el Desarrollo, y con los recursos recuperados se conformarán fondos rotatorios para el fortalecimiento del sector agropecuario”.



LÍNEA PARA RECOMPONER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Es por un monto total de $200 millones y está destinada a productores agrícolas, ganaderos y frutihortícolas que poseen certificado de emergencia o desastre agropecuario en el marco de los Decretos 0020 y 0080/22 emitidos por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y que tengan constancia de inscripción en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) previo a la fecha de presentación de la presente solicitud.

Escala de producción de los beneficiarios:

- Producción agrícola: hasta 300 hectáreas

- Producción ganadera (leche o carne): hasta 600 cabezas totales de ganado bovino.

- Producciones mixtas: hasta 400 cabezas totales de ganado bovino y hasta 200 has agrícolas.

- Producciones frutihortícolas: hasta 5 has.

• Condiciones del crédito:

- Monto máximo a otorgar por productor es de hasta $1.000.000.

- Tasa de interés: cero (0%).

- Plazo total de reintegro: hasta 12 meses.

- Periodo de gracia: 12 meses.

• Destino de los créditos:

- Adquisición de insumos y capital de trabajo para ganadería y vinculados a la siembra/resiembra de cultivos.



LÍNEA PARA LA PREVENCIÓN

DE DAÑOS

Es por un monto total de $ 750 millones y está destinada a productores agrícolas, ganaderos y frutihortícolas que ubiquen su producción en los distritos alcanzados por los decretos 0020 y 0080/22 que cuenten con la constancia de inscripción en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) previo a la fecha de presentación de la presente solicitud. Además, deberán presentar un proyecto donde consten los destinos de inversión avalado por un profesional de las ciencias agropecuarias.

• Escala de producción:

- Producción agrícola: hasta 200 hectáreas

- Producción ganadera (leche o carne): hasta 600 cabezas totales de ganado bovino.

- Producciones mixtas: hasta 400 cabezas totales de ganado bovino y hasta 200 has agrícolas.

- Producciones frutihortícolas: hasta 5 has.

• Condiciones del crédito:

- Monto máximo a otorgar por productor es de hasta $1.000.000.

- Tasa de interés: cero (0%).

- Plazo total de reintegro: hasta 12 meses.

- Periodo de gracia: 12 meses.

• Destino de los créditos:

- Elementos para extracción, captación y almacenamiento de agua, adquisición de maquinaria y/o tecnología para la siembra y fertilización, mejora de la infraestructura rural, manejo de ganado, bienestar animal.



FOMENTO DE PLANTACIÓN DE

ÁRBOLES EN EL MEDIO RURAL

Además de la herramientas antes mencionadas, del fondo recibido del Gobierno Nacional, se destinarán $50 millones para la implantación de cortinas forestales, montes de reparo, implementación de sistemas silvopastoriles, entre otros.

Se realizará a través del otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) de hasta 150 mil pesos que serán entregados a través de las agencias y asociaciones para el Desarrollo.

• Los productores para acceder a este beneficio deben tener la siguiente de producción:

- Producción agrícola: hasta 200 hectáreas

- Producción ganadera (leche o carne): hasta 600 cabezas totales de ganado bovino.

- Producciones mixtas: hasta 400 cabezas totales de ganado bovino y hasta 200 has agrícolas.

- Producciones frutihortícolas: hasta 5 has.



MÁS INFORMACIÓN

Los interesados en acceder a las mencionadas herramientas de asistencia deberán comunicarse o dirigirse a agencias y asociaciones para el desarrollo.