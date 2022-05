Casos de viruela del mono en Francia, Italia y Alemania

El Ministerio de Sanidad de España informó este viernes sobre 23 nuevos casos de viruela de mono, lo que eleva la cifra de contagios a 30 en ese país, todos registrados en la capital española, en tanto, el Reino Unido actualizó el número de positivos a 20 y autoridades sanitarias de Francia, Italia y Alemania confirmaron los primeros casos en sus respectivos territorios de la enfermedad que ya afecta a al menos doce países.

"Con la llegada de la temporada de verano (...) con reuniones masivas, festivales y fiestas, me preocupa que la transmisión pueda acelerarse", dijo el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge.

El virus, que provoca unas erupciones cutáneas en varias partes del cuerpo y que generalmente se cura espontáneamente, se identificó por primera vez en humanos en la República Democrática del Congo en 1970. En los últimos días se detectaron casos en varios países de Europa, en Estados Unidos, Canadá y Australia, según Kluge, quien describe la propagación como "atípica".



ESPAÑA

El Centro Nacional de Microbiología (CNM) realizó pruebas PCR a muestras de 23 pacientes sospechosos de sufrir la viruela del mono y todas resultaron positivas, precisó este viernes la cartera sanitaria española y remarcó que "todos ellos corresponden a personas de Madrid".

Al respecto, especialistas españoles estimaron que "en los próximos días seguirán surgiendo nuevos casos debido a las cadenas de contagio en marcha desde finales del mes de abril y aún no identificadas".

Un sauna fue clausurado en la ciudad española de Madrid al ser considerado como lugar de contagio de los casos de viruela del mono encontrados en esa comuna, en donde el número oficial llega a siete, aunque autoridades locales de sanidad aseguran que son 21 los confirmados y 19 los sospechosos



FRANCIA

En tanto, las autoridades sanitarias francesas confirmaron el jueves el primer caso de esta enfermedad en un paciente de 29 años que "no había viajado a un país donde circula el virus", y, tras el resultado positivo de la prueba, el hombre fue aislado en su domicilio en la región de París.

Las autoridades identifican a sus contactos para informarles cómo actuar para limitar la propagación del virus.



ALEMANIA

Asimismo, el instituto de microbiología de las fuerzas armadas alemanas aseguró que detectó el virus "en un paciente que desarrolló lesiones en la piel", uno de los síntomas de la enfermedad.



ITALIA

Las autoridades sanitarias italianas informaron hasta el momento tres casos de personas infectadas con la viruela del mono, el primero en un joven que había regresado recientemente de las Islas Canarias (España), indicó el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Hospital Spallanzani de Roma.



REINO UNIDO

El ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, confirmó este viernes a través de su cuenta oficial de Twitter, 11 nuevos casos en el Reino Unido, por lo que llegan a 20 los contagios.

En el Reino Unido, a diferencia de otros países, el primer caso positivo de viruela del mono se registró en una persona que había viajado recientemente a Nigeria, el resto de los contagios ocurrieron dentro de las fronteras y, según la agencia británica de seguridad sanitaria (UKHSA), "varios" de los positivos fueron personas que se identifican como "homosexuales, bisexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con hombres".



SÍNTOMAS

El organismo aseguró, además, que el virus no se transmite "fácilmente" entre personas y el riesgo para la población es "bajo" y que los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Además de los países mencionados, se registraron casos de viruela del mono en Portugal, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Bélgica, junto a algunos distritos de África donde la enfermedad es endémica.

Los especialistas advirtieron que no hay tratamiento para la viruela del mono, que se transmite por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales y se cura sola.

Para su detección, es importante estar atentos a erupciones, a menudo en la cara, que puede extenderse a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales, antes de pasar por varias etapas, formando costras y cayendo.

Según el responsable sanitario, la transmisión podría verse impulsada por el hecho de que "los casos que se están detectando actualmente se dan entre personas que mantienen relaciones sexuales", y muchas no reconocen los síntomas.

La mayoría de los casos registrados en los últimos días "se dieron en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y han buscado tratamiento en clínicas de salud sexual", dijo Kluge.

Según la asesora médica en jefe de la agencia británica de seguridad sanitaria en el Reino Unido, Susan Hopkins, "este aumento continuará en los próximos días y se identificarán más casos en la comunidad en general". En particular, instó a los hombres homosexuales y bisexuales a estar atentos a los síntomas, afirmando que una "proporción notable" de los casos en el Reino Unido y Europa proceden de este grupo.