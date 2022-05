La capital de Malvinas tiene rango de ciudad

El Reino Unido concedió ayer el rango de ciudad a ocho pueblos, entre ellos Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, con motivo del septuagésimo aniversario de la reina Isabel II en el trono y generó rechazo en el Gobierno argentino.

"El anuncio de la corona británica sobre Puerto Argentino expone el carácter colonial de la ilegal e ilegítima ocupación sobre nuestras Islas Malvinas", apuntó el canciller Santiago Cafiero a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter.

En ese punto, el funcionario nacional puntualizó: "Para ser claro: el territorio fue usurpado a la Argentina hace 189 años por una invasión militar".

"La decisión no tiene ningún efecto pero confirma que el Reino Unido no respeta el derecho internacional. Es territorio argentino. Seguiremos actuando por la vía pacífica y de forma diplomática en defensa de nuestra soberanía", sentenció Cafiero.

La lista de pueblos a los que el Reino Unido les concedió el estatus de ciudad está integrada por Milton Keynes, Colchester y Doncaster en Inglaterra; Dunfermline en Escocia; Bangor en Irlanda del Norte; y Wrexham en Gales.

El concurso honorífico en el Reino Unido se llevó a cabo por última vez hace diez años para conmemorar el Jubileo de Diamante de la monarca, pero este año, por primera vez en la historia, las solicitudes para obtener el estatus de ciudad estuvieron abiertas a un territorio de ultramar como Puerto Argentino y una dependencia de la corona como Douglas, en la Isla de Man.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno británico, Liz Truss, consideró "un tributo apropiado" que el Reino Unido haya concedido el estatus de ciudad a la capital de las Islas Malvinas.

"Recordamos a quienes dieron sus vidas y celebramos la próspera comunidad que han construido", destacó Truss en su cuenta oficial de Twitter.

En ese marco, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, también expresó su rechazo a través de las redes sociales. "El anuncio de la corona británica respecto de Puerto Argentino devela, una vez más, el carácter colonial de la ilegal e ilegítima ocupación británica sobre #Malvinas", publicó en su cuenta de Twitter.

Para Carmona, "toda la escena resulta anacrónica y expresa una caduca pretensión imperialista", y cuestionó: "La decisión no tiene ningún efecto internacional aunque confirma que el Reino Unido no respeta el derecho internacional al mantener un régimen colonial en parte del territorio argentino".

"Pero la reticencia británica a retomar las negociaciones con Argentina por la cuestión de la soberanía es lo central. La decisión de la monarca británica no cambia en nada la situación: Puerto Argentino seguirá siendo argentino a pesar de estas mercedes reales fuera de época", sentenció.

La Argentina mantiene una disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, un reclamo que tiene carácter constitucional y que fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (NA)