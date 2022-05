La producción de soja será la menor de los últimos 14 años

La campaña de soja 2021/2022 concluirá con la menor producción de los últimos 14 años en la zona núcleo, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que pronosticó una pérdida de un millón de toneladas. "La cosecha de soja finaliza con un 7 por ciento menos de producción que el ciclo pasado y es la más baja de los últimos 14 años", sostuvo la entidad, que indicó que la falta de agua y la volatilidad de los precios condicionan las decisiones de siembra incluso de la próxima campaña.

La Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que la superficie sembrada fue menor, pero a pesar de ello las proyecciones arrojaban mejores rendimientos. Sin embargo, la sequía y las heladas tempranas afectaron al cultivo de soja en momentos críticos, planteó la entidad, que estimó que se perdieron 185.000 hectáreas, con un total de 4,45 millones de hectáreas.

Los técnicos a cargo del informe reflejaron que la cosecha fue de menos a más en cuanto al rendimiento e incluso el promedio superó a la campaña anterior, aunque no fue suficiente.

"La producción de soja 2021/22 terminará con 13,5 millones de toneladas, un 7 por ciento menos de que la campaña pasada. La más baja de los últimos 14 años de la región", advirtió.

Con este escenario, los rendimientos por región fueron variando. En el sudeste cordobés se registró 33,5 qq/ha, en el centro-sur santafesino se alcanzó un promedio de 30,2 qq/ha, en el extremo sur santafesino se observaron 32,3 qq/ha, en el noreste bonaerense los rendimientos promedian los 30,4 qq/ha y el noroeste finalizará con 32 qq/ha.

Por otra parte, el informe de Coyuntura Económica de la Bolsa de Comercio de Rosario de mayo estimó que la Argentina podría exportar en 2022 un total de 87.182 millones de dólares, unos US$ 445 millones más que lo estimado durante el mes pasado.

De ese total, US$ 41.500 millones corresponden a exportaciones agroindustriales, mientras que los restantes US$ 45.682 millones provendrían del resto de los sectores de la economía productiva y de servicios, destacó el relevamiento.

Según se explicó, este aumento en las proyecciones de ventas al exterior se explica en las "revalorizaciones en las exportaciones de maíz, soja y girasol de esta campaña que llevan a un ajuste alcista del volumen exportable".

"Con este pronóstico consolidado, las exportaciones en 2022 se encaminan a crecer casi un 12% respecto al año 2021. En este sentido, cabe ponderar que el año pasado el comercio exterior ya había mostrado un alza superior al 42%, midiendo las exportaciones en dólares", agregó finalmente el informe. (NA)