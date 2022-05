Aldao dio la nota al derrotar a 9 de Julio

El Deportivo Aldao dio la gran sorpresa anoche en la continuidad de la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, al derrotar en el estadio Germán Soltermam a 9 de Julio por 2 a 1. Los goles del elenco visitante fueron convertidos por Mariano Cavallero, a los 13 minutos del segundo tiempo, y por Baltazar Triverio a los 46' del mismo período. Minutos antes, a los 42', había igualado transitoriamente Agustín Tosetto para el León. En Reserva ganó 9 de Julio por 2 a 1.

Con el resultado del encuentro principal, la escuadra dirigida por Pablo Bonaveri recibió un duro golpe en su aspiración de luchar por el primer puesto de la Zona A que tiene Ben Hur, ya que ahora no depende de si mismo, aun teniendo que enfrentar al Lobo.

En el otro partido de la jornada, Atlético María Juana igualó ante Florida de Clucellas 1 a 1 como local. Abrió la cuenta Silioni a los 29' del complemento para los mariajuanenses, mientras que Saccone estableció la paridad para Florida a los 37'. En Reserva se impuso Florida por 5 a 1.

El empate complicó a Atlético ya que puede perder la punta -que alcanzó nuevamente ahora con Unión-, en caso que Sportivo Norte, Libertad o Quilmes salgan airosos el día domingo.



LO QUE FALTA

El domingo continuará la fecha con esta programación:

Zona A: 10.00 hs. Reserva / 11.30 hs. Primera: Atlético de Rafaela vs. Peñarol (Franco Ceballos) y Ben Hur vs. Brown de San Vicente (Sebastián Garetto).

A las 14.00 hs. Reserva / 15.30 hs. Primera, Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona (Ariel Gorlino).

Zona B: 10.00 hs. Reserva / 11.30 hs. Primera, Sportivo Norte vs. Bochófilo Bochazo (Guillermo Tartaglia) y Ferro vs. Talleres de María Juana (Darío Suárez); 14.00 hs. Reserva / 15.30 hs. Primera, Libertad de Sunchales vs. Quilmes (Angelo Trucco).