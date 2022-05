Tenistas afortunados

En el sorteo de Lucky Losers, previo al inicio de la primera ronda de Roland Garros, dos tenistas argentinos fueron sorteados e ingresarán al cuadro principal pese a haber perdido en la tercera ronda de la qualy.

Los afortunados fueron Juan Ignacio Londero (141°) y Pedro Cachín (152°). Para el nacido en Jesús María, esta será su décima participación en un main draw de Grand Slam, aunque tendrá que lidiar en primera ronda con la nueva estrella española, Carlos Alcaraz.

Quien superó la qualy es Ugo Carabelli, lo mismo que el juvenil Santiago Rodriguez Taverna.

Rodríguez Taverna irá contra Taylor Fritz (14°); Cachín vs. Norbert Gombos (115°); Ugo Carabelli vs. Aslan Karatsev (39°); y Londero vs. Carlos Alcaraz (6°).

Los que estaban previamente clasificados para el main draw: Sebastián Báez (38°) vs Dusan Lajovic (66°), ​Federico Coria (59°) vs Alex Molcan (47°), Francisco Cerúndolo (44°) vs Daniel Evans (32°)​, Federico Delbonis (62°) vs Adrian Mannarino (73°), Tomás Etcheverry (90°) vs Miomir Kecmanovic (31°), Facundo Bagnis (98°) vs Daniil Medvedev (2°) y Diego Schwarztman (16°) vs. Kuznetzov.