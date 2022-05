Hockey: la selección de la FOSH

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped dio a conocer la lista de jugadoras que integrarán el seleccionado de damas mayores, en el Campeonato Argentino Zona Ascenso C, a realizarse en Tucumán del 9 al 12 de junio. Cabe mencionar que por motivos personales surgidos en las últimas semanas, finalmente el entrenador no será Fabián Montesano sino Adrián Kieffer.

El DT de CRAR había gestionado la posibilidad de sumar a la arquera María del Rosario «Charo» Cordero y a la delantera Abril Beltramino, que con muy buen presente se encuentran jugando en Duendes de Rosario (último campeón de Litoral), y esto fue posible, motivo por el cual reforzarán a la plantilla que tendrá mayoría de jugadoras del Círculo Rafaelino, dos de 9 de Julio, y una de Brinkmann, y Sportivo Norte.

La lista completa de convocadas: Milagros Alí, Guillermina Astudillo, Evangelina Beltrocco, Victoria Bernardi, M. Elena Brown, Pamela Dominguez, Micaela Fenoglio, Andreina Henzenn, Delfina Imhoff, Julieta Ruatta, Aylén Salti, Catalina Schiavi, Guadalupe Vannay, Maitena Zanabria (CRAR); Florencia Corvalán, Catalina Martinez (9 de Julio); Abril Beltramino y M. Rosario Cordero (Duendes); Luisina Russo (Sportivo Norte); Lucía Daniele (Brinkmann).



ESTE DOMINGO LA SEXTA FECHA

Este domingo 22 de mayo se disputará la sexta fecha del torneo de Damas Zona A1 Rafaela de la FOSH, con partidos a disputarse en Rafaela, Humboldt y San Francisco.

CRAR, el puntero, estará recibiendo a Defensores de Frontera (16 horas en primera, arrancando la tira a las 11.30 en Sub 14) mientras que en Humboldt la programación será doble con los encuentros entre Sarmiento vs. 9 de Julio de Rafaela (13.45 en primera, inicio a las 10 con Sub 14); y Juventud vs. 9 de Julio de Morteros (16.30 en primera).

En cancha de Charabones, el local enfrentará a Libertad, en duelo sanfrancisqueño (16 hs. primera).

Cabe mencionar que por la A2 el domingo pasado hubo dos encuentros. En el sintético del CRAR, Bella Italia goleó a Sportivo Suardi por 10 a 0. Daiana Vivas hizo cuatro goles, Araceli Fux anotó dos, mientras que Mariana Cejas, Loreley Yori, Antonela Yori y la juvenil Candela Molina anotaron uno cada uno, en primera.

En el otro partido, CRAR B empató 0 a 0 con Atlético Tostado y el equipo rafaelino se llevó el punto extra en los penales australianos.