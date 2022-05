Atlético entrena y se definen los convocados

Este sábado Atlético de Rafaela a través del nuevo entrenador Ezequiel Medrán terminará de definir los detalles previos al partido del domingo, ante Ferro Carril Oeste. El encuentro correspondiente a la 16ª fecha de la Primera Nacional se disputará en el estadio Monumental con el arbitraje de Ramiro López.

En la víspera el trabajo del cuerpo técnico con el plantel fue a puertas cerradas, y lo mismo ocurrirá hoy en el predio "Tito Bartomioli". Más allá de ser el debut del ex arquero al frente del equipo que le brindó la posibilidad de trascender en su carrera futbolística, el partido tiene una significativa trascendencia por el pobre momento de la Crema, que lleva seis encuentros sin victorias y que ha ganado solamente uno entre los últimos diez cotejos. De allí su puesto 28º en la tabla de posiciones, y sabiendo que enfrente tendrá a otro equipo urgido de puntos, más allá que consiguió el triunfo en su última presentación, como Ferro que se ubica 30º.

La expectativa en esta jornada pasa por conocer la lista de concentrados que dispondrá Medrán, recordando que tiene bajas obligadas por lesiones: Jonás Aguirre, Agustín Bravo y Agustín Costamagna, mientras que Fabricio Fontanini ya está entrenando a la par del plantel. No así aún Nicolás Aguirre y Franco Faría.

El primer equipo que paró Medrán en la semana y que se perfila para enfrentar a los Verdolagas, sería con: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Guido Milán y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Franco Bellocq y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.



JUVENILES CON EL GALLITO

Este sábado, en el cierre de la primera rueda del torneo de inferiores de la Primera Nacional de AFA, las divisiones juveniles de Atlético se enfrentarán desde las 9:00 con Deportivo Morón. En el predio Tito Bartomioli jugarán las categorías Menores.



GANÓ BELGRANO

Sin brillar, pero gana. Belgrano superó anoche de local a Flandria por 2 a 0 y sigue liderando la Primera Nacional. El goleador Pablo Vegetti abrió la cuenta del Pirata cordobés a los 28' del primer tiempo y Gabriel Compagnucci la cerró a los 49' del complemento.

En el primer encuentro del viernes igualaron 0 a 0 Atlanta y Deportivo Maipú de Mendoza, mientras que All Boys empató 1 a 1 con Dep. Madryn en Floresta, con tantos de Ignacio Vazquez para el local y Rodrigo Migone para los chubutenses.

Este sábado habrá seis partidos. Quilmes, con cinco partidos sin reveses y tres triunfos seguidos, intentará extender su buena racha cuando visite a Estudiantes de Buenos Aires. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de Caseros, desde las 19.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Yamil Possi.

Los otros cotejos sabatinos: 15.10 (TyC) Brown de Adrogué-Instituto, 15.30, Villa Dálmine-Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano-Agropecuario; 16.00, San Martín de San Juan-Nueva Chicago y 21, Santamarina-Independiente Rivadavia.