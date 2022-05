Se agita el proceso electoral en Amsafé

A dos meses que el mayor sindicato docente de la provincia convino con el Gobierno la pauta salarial hasta setiembre próximo, con cláusula de actualización en octubre si la inflación desactualiza los haberes, el incremento de precios ya empieza a devorar el poder adquisitivo y es evidente la creciente inquietud e insatisfacción que se está apoderando de los educandos no solo públicos sino también los del sector privado.Sin bien el eje central será lo que los afiliados esperan de su sindicato en relación a las políticas educativas y salariales del gobierno, en un contexto social y cada día económico más complejo, la atención también estará puesta en las propuestas sobre: condiciones del trabajo docente y régimen laboral frente a la propuesta de extensión horaria, falta de cargos docentes e infraestructura escolar, entre otros.Las bases comienzan a mirar de reojo a la conducción provincial, en manos de Alesso, quien mantiene una buena relación con el Gobierno, y salir a pedir una revisión de la paritaria obligaría resto de los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado a reclamar lo mismo debido a que todos recibieron y aceptaron la misma propuesta salarial. Ni que hablar del dolor de cabeza que le generaría a la Casa Gris un conflicto de esta naturaleza cuando debe destinar todos sus esfuerzos a encauzar una gestión que, a todas luces, debe mejorar para que el espacio tenga buenas chances electores en 2023.No será fácil para Alesso contener el descontento del magisterio público, pero también deberá sopesar hasta donde aguantar para que Terés no cabalgue sobre ese mal humor y saque rédito electoral el 15 de junio.Está claro que el combativo titular de Amsafé Rosario no pierde el tiempo y ya metido de lleno en conseguir voluntades para crecer en la preferencia de los maestras, le mete presión a la conducción provincial del gremio para tratar de aprovechar a pleno la encrucijada en la que no solo está Alesso sino también los dirigentes Departamentales que le responden.DOCENTES POBRESVale recordar que a mediados de marzo pasado, los docentes santafesinos aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial consistente en un 46% de aumento compuesto de la siguiente manera: un 22% a pagar con los salarios de marzo y tres tramos de 8% cada uno en mayo, agosto y septiembre, a lo que se suma una cláusula de revisión. Sin embargo, con una estimación de entre el 60 y hasta el 70% de inflación, el dirigente rosarino considera que urge la reactivación de"En primer lugar queremos una convocatoria a asamblea provincial. La población, si hay un número que no sorprende pero nos moviliza y nos impacta, está padeciendo un 6% de inflación en abril pasado. Ese número significa un ataque que están sufriendo los ingresos populares y que claramente perjudica a la mayoría de trabajadores y trabajadores. Con ese 6% tenemos un aumento del 22% en pocos meses y los precios subieron un 23% o un poco más" y agregó “hoy, tenemos un cargo testigo acordado de $ 79 mil, y el Indec dijo que el mes pasado un docente para no ser pobre debería cobrar $ 96 mil", le dijo Terés a la radio emisora LT 8 de Rosario, declaraciones que reproduce diario La Capital de la misma ciudad."Por eso convocamos a una urgente paritaria y hoy se muestra con mucho más claridad la propuesta que hacíamos a principio de año, vislumbrando un año con inflación muy alta, y la necesidad de una actualización automática del salario. Es decir discutir una cifra importante que permitiera recuperar salario, que no es lo que pasó, y luego una actualización automática, incluso pagada por planilla complementaria, no cada dos meses y mucho menos con este tipo de tramos que se han negociado", añadió.CLÁUSULA GATILLO Y ASAMBLEAY cuando le preguntaron si en definitiva, lo que reclama es que se vuelva a aplicar la cláusula gatillo, Terés enfatizó: "Sí, creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Se va a abrir la paritaria, la mayoría de los gremios está discutiendo esto. Lo que no se contempla es que aquellos que están por debajo de la línea de pobreza necesitamos esa cláusula porque la pérdida del poder adquisitivo es día a día".Terés volvió a lanzar críticas hacia la conducción del gremio a nivel provincial, que lidera Sonia Alesso. "Me parece que la lentitud de la comisión directiva provincial, esa política de moderación, de adaptación y de reivindicación de esa paritaria, cuando hoy ha quedado atrás y nuestros compañeros y compañeras están sufriendo ese impacto, obliga a una reapertura de la paritaria, a una asamblea para rever esta metodología que claramente nos está llevando a un deterioro salarial. No cabe ninguna duda que hay ajuste por inflación".LA ELECCIÓN PASADAEn las elecciones de 2019, la conducción actual alcanzó un amplio triunfo provincial, que estuvo sustentado en la victoria lograda en 15 de los 19 Departamentos.El comicio tuvo un altísimo nivel de compromiso y participación de los maestros y la lista de Alesso se impuso por casi el 70 por ciento de los votos. En total, hubo 1.239 mesas y un padrón con 45.106 afiliados habilitados para votar.En Amsafé La Capital ganó la lista encabezada por Rodrigo Alonso con el 80% de los votos.En tanto, en la seccional Rosario, Gustavo Terés (Frente 4 de Abril) le ganó a la lista que respaldó Alesso por 3.001 votos, contra los 2.481 de la lista opositora.SIN ALESSOCabe mencionar que sobre el final de abril pasado, la también actual titular de la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) anunció que no sería candidata a Secretaria General de Amsafe en la contienda interna venidera.La decisión fue comunicada durante la oficialización de la lista Frente Trabajadorxs por la Educación, que encabezará Rodrigo Alonso, actual secretario general de Amsafé del Departamento La Capital.