Boca y Tigre con equipos definidos

El entrenador Sebastián Battaglia tiene definido el equipo de Boca que el domingo se enfrentará a Tigre por la final de la Copa de la Liga Profesional que se jugará en la ciudad de Córdoba. Battaglia aún no lo confirmó, pero, según pudo verse en el ensayo de este viernes en el predio de Ezeiza, ya tiene a los once que saldrán al estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 16 para buscar un nuevo título para la entidad de La Ribera.

El técnico decidió el regreso de Carlos Izquierdoz, quien le ganó el lugar al peruano Carlos Zambrano y formará la zaga central con Marcos Rojo, mientras que en la mitad de la cancha seguirá como titular Eduardo Salvio. De esta manera, los futbolistas Juan Ramírez y Cristian Medina ocuparían un lugar en el banco de relevos.

Entonces, el equipo de Boca que se enfrentará a Tigre, formará con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Por otra parte, tras la goleada de Deportivo Cali sobre Always Ready, Boca quedó obligado a ganarle al equipo colombiano la semana próxima para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Un empate frente al Cali, haría que el elenco dirigido por Battaglia dependa de un triunfo del conjunto de Bolivia ante Corinthians en Brasil.



LOS DE VICTORIA

Tigre se prepara sin cambios en la formación de cara al partido del próximo domingo ante Boca Juniors por la final de la Copa de la Liga Profesional. La idea del entrenador Diego Martínez sería repetir la formación que se impuso ante River en el Monumental 2-1 y la victoria por penales (3-1) ante Argentinos Juniors, luego del empate 1-1 en la cancha de Huracán.

La probable formación sería con: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Lucianti y Sebastián Prieto; Sebastián Prediger y Ezequiel Fernández; Cristian Zabala, Alexis Castro y Facundo Colidio; y Mateo Retegui.