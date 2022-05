La libertad es un don de Dios: no se negocia, se defiende hasta el final

Mi madre me engendró libre desde el vientre y le agradezco que me haya dado una vida que me permitió ser y me sustentó con valores extraordinarios.

Cada persona elige como quiere vivir, como quiere crecer y como quiere perdurar en los demás. Lo triste es cuando no te permitieron ser y empezaste a despeñarte por la vida sin saber hacia dónde. Nuestros niños y jóvenes están en riesgo porque se pretende darles conocimientos acabados sin permitirles pensar y ser críticos de su propia realidad.

Desde la escuela se les deben dar a los niños las herramientas para que piensen por sí mismos y se forjen un futuro que les permita realizarse como quieran. Lamentablemente la droga está haciendo estragos y en lugar de ayudarlos se los está coartando, impidiéndoles ser lúcidos para caminar su existencia libremente.

Hoy por hoy con tantos pobres que acusamos de vivir de planes, cuando los poderes de turno los obligan a ser esclavos, no los podemos culpar, sino acompañarlos a través de una buena educación y de una contención sincera, tienen que poder descubrir que hay otra forma de vivir.

Ser libre es tener la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. Cuántas personas estamos en situación de hacer ejercicio de nuestra propia libertad, muchos tenemos miedo de tantas cosas que la realidad actual nos presenta como obstáculo, que se nos obnubila la visión y a veces a algunas personas las paraliza, pero les digo que si se paralizan por miedo, se quitan la oportunidad de hacer lo correcto.

Estamos viviendo en un país con la mitad de pobres, con mayoría de jóvenes que abandonan la escuela, con muchos ancianos desorientados y en una situación de indigencia, cuando deberían ser libres después de tantos años de trabajo, con una sociedad que en ocasiones se deja llevar por inercia y sin buscar verdaderas respuestas, con una justicia ideologizada que está causando estragos en las familias, pareciera que respetando la agenda 2030.

Ahora bien, les digo, no claudiquemos, hagamos sentir nuestra voz, con firmeza, hagamos uso de la libertad que Dios nos regaló, no para ser cobardes sino para mostrar que nada vale más que la libertad, sin ella nada somos, no vale la pena vivir.

Del famoso Quijote: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres» .Es un pasaje favorito para mí: se debe aventurar la vida”.

Por la libertad todo vale la pena, más si te la quieren arrebatar injustamente, aún vale dar la vida por ella.

A todos les digo, no bajemos los brazos, el pueblo unido siempre se hace escuchar, nuestros hijos, nietos y cualquier niño y joven merecen el esfuerzo de sus mayores.

A todos les recalco, la Libertad no es negociable, ni se puede avasallar, ni se puede pisotear… la Libertad es un don de Dios que está sobre todas las cosas, Él nos dio la posibilidad de elegir, de discernir y no es culpable de los que le pasa al hombre por propia decisión, pero Él apoya al que se esfuerza y lucha defendiendo el don más preciado de la humanidad que es la Libertad.

El que intenta aplastar el derecho a la libertad de otro ser humano, se condena al vacío espiritual y a un final triste e incierto.

La Libertad es un don de Dios que no se negocia y se defiende hasta el final.