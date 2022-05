Fuerte inversión de Santa Fe para ampliar la capacidad del sistema penitenciario

El secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Walter Gálvez, admitió que Santa Fe "atraviesa una crisis de infraestructura del sistema penitenciario a raíz de la sobrepoblación de reclusos y la falta de inversiones durante las gestiones anteriores", en referencia a los 12 años de gobiernos socialistas. "Hace 15 años ocupé el mismo lugar en la gestión pública en el que ahora me desempeño, por lo cual conozco de punta a punta la situación", sostuvo al salir al cruce de declaraciones de ex funcionarios por una suerte de "no gestión" en materia penitenciaria.

"Nosotros, cuando asumimos en diciembre de 2019, más allá de la pandemia en la que solo tuvimos 4 fallecidos por Covid en las cárceles de la Provincia, uno de los índices más bajos en la Argentina, diseñamos con el gobernador Omar Perotti, un plan de obras de infraestructura para el Servicio Penitenciario que una vez terminado va a posibilitar sumar 1.400 plazas nuevas. La inauguración será cerca de fin de año inaugurar y se distribuyen en diferentes lugares de la Provincia, tanto en la zona de Rosario, como en el departamento San Jerónimo y en Santa Fe ciudad", explicó Gálvez.

"La gran noticia para la región centro norte de la Provincia es la inauguración de una nueva Alcaidía Regional ubicada en la ciudad de Santa Fe, que se concretará en un plazo de 90 a 120 días. Esta Alcaidía permitirá trasladar el exceso de detenidos en comisarías del centro y norte de la Provincia, entre ellas la Alcaidía de la Jefatura de Rafaela, pues tendrá una capacidad para 300 internos", anunció el funcionario. "¿Por qué digo que es muy importante hacer referencia a esta Alcaidía? Porque en realidad, si bien se construyó en los últimos años, las mismas fueron para la zona de Rosario pero no para el centro norte de la Provincia en forma autónoma. Solo se construyeron un par de pabellones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una deuda muy grande de las gestiones anteriores para con el centro norte de Santa Fe y este gobierno está invirtiendo 3.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura penitenciaria de toda la Provincia", subrayó Gálvez.

En este sentido, resaltó que "vamos a priorizar el centro de la Provincia, fundamentalmente lo que es el departamento La Capital y el Castellanos, todos los excesos de comisarías y alcaidías de esa zona irán a la Alcaidía nueva de Santa Fe, cuya construcción comenzó el año pasado y terminará entre tres y cuatro meses". "Hay dos departamentos que nos preocupan, Castellanos y La Capital", agregó.

"No hubo construcciones nuevas en 12 años, por eso molesta algunas declaraciones de ex funcionarios de las gestiones socialistas", se quejó.

Asimismo, Gálvez dijo que antes de fin de año se habilitará "una nueva cárcel federal en la localidad de Larrechea que va a descomprimir la situación de alojados en comisarías, incluso en Rafaela". Al respecto, señaló que "todos los presos federales irán a la futura cárcel federal de Larrechea, que se encuentra en un 82 por ciento de avance de obra. Esta obra se construye desde hace más de 10 años, pero se termina a fin de este 2022 a partir de una gestión del gobernador Perotti. Tendrá capacidad para 462 reclusos. Esto permitirá que la gran mayoría de los 500 detenidos por la Justicia federal y que están en cárceles de la Provincia, sean trasladados ahí".

Finalmente, el funcionario indicó que "en la actualidad hay 7.600 detenidos en las cárceles santafesinas, la cantidad crece permanentemente, entre ingresos y egresos al sistema penitenciario provincial en lo que va de enero a abril de este año se sumaron 350 internos". Y reiteró que "la nueva Alcaidía de Santa Fe impactará directamente en la zona de Rafaela".