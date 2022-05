Internet, esencial al máximo

A los jóvenes de 20 años o menos, denominados nativos digitales, es difícil explicarle como era la vida de las personas sin internet. Que en los años 80 el teléfono fijo instalado en las viviendas era masivo pero en la Argentina no tanto, porque más allá de que una familia pudiera pagar el costo de colocación eran las limitaciones de la empresa estatal la que impedían que todos los hogares pudieran contar con un aparato. Todos recuerdan que cuando un curso de escuelas primaria o secundaria hacía un viaje de estudios a Santa Fe o Rosario, o de fin de año a Villa Carlos Paz o Bariloche, debían avisar a la única radio de la ciudad para que las familias tengan la confirmación de que habían arribado a destino. Es que no todos los alumnos tenían teléfono en sus casas.El desarrollo de Internet en los años 90 reconfiguró, primero, las comunicaciones. Y después atravesó como un huracán todas las actividades, desde las laborales hasta las de educación y entretenimiento. Si bien su impacto positivo resulta inconmensurable, también hay peligros que se esconden en sus intangibles profundidades oscuras, en las que se mueven delincuentes sexuales, organizaciones delictivas y terroristas.Esta semana se celebró el Día Mundial de Internet, este año con el lema "tecnologías digitales para un envejecimiento saludable" por impulso de la ONU. En Argentina, de acuerdo con un dossier estadístico del INDEC publicado en 2021, entre la población de 60 a 74 años el porcentaje que da uso a las TIC es de 84,2%.En estas jornadas especiales dedicadas a la reflexión sobre esta herramienta revolucionaria hoy todopoderosa y adictiva, se aprovechan para repasar las cifras del servicio. Alrededor del 62,5% de la población mundial, esto es casi 5.000 millones de personas, usa internet y le dedica un promedio diario de siete horas para buscar información, trabajar, comunicarse con sus contactos y actualizarse con noticias, entre sus principales motivaciones. En una época donde van ganando terreno los videojuegos, las criptomonedas y el comercio electrónico, la red de redes celebra su día cada vez más presente en la vida cotidiana.En la Argentina, el 83% de los habitantes son usuarios de internet y le dedican a su uso un promedio de 9 horas por día, según el estudio "Digital 2022" elaborado por las consultoras We Are Social y Hootsuite. El Día Mundial de Internet, más conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, se celebra con el objetivo de sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a la economía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital.Los datos de la red de redes son abrumadores, pues de las 5.000 millones de personas que se conectan a nivel global, 4.620 son usuarios de redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual de más del 10% en un año. Tan solo 10 años atrás los usuarios de internet eran 2.177 millones, mientras que en 2017 esa cifra alcanzó los 3.640 millones. En el informe también se indica que casi 6 de cada 10 usuarios de internet en edad laboral (58,4 %) en el mundo ahora compran algo online todas las semanas.Otra de las postales de la web se repite desde hace años, y es la que muestra a Google como el sitio más visitado en el mundo, según el ránking que publica SimilarWeb, seguido por YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.La estructura mundial de la web requiere medidas de seguridad. La violación de un sistema de seguridad nacional o de servicios financieros o públicos puede ser letal. Vint Cerf, considerado uno de "los padres de internet" al diseñar junto con Robert Kahn su arquitectura y los protocolos TCP/IP, advirtió sobre atacantes vandálicos o incluso gobiernos con serias intenciones de hacer daño para fines políticos, financieros o militares. Preservar Internet es vital.