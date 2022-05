Triunfo de Unión en Tacural

Anoche se puso en marcha la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que jugaron el Deportivo Tacural y Unión de Sunchales, por el Interzonal.

Fue victoria para los Bichos Verdes por 2 a 0 gracias a los goles de Ronaldo Welchen (44m PT) y Augusto Magoia (27m ST). En el juego de Reserva fue 0 a 0.



HOY: 21.30hs 9 de Julio vs Dep. Aldao (José Domínguez), 22.00hs Atlético María Juana vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez). Domingo: 11.30hs Ben Hur vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Talleres (MJ), Sportivo Norte vs Bochófilo Bochazo; 15.30hs Arg. de Vila vs Dep. Ramona, Dep. Libertad vs Argentino Quilmes.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 18, puntos; 9 de Julio 15; Dep. Aldao 8; Dep. Tacural 8; Atlético de Rafaela 7; Peñarol 7; Dep. Ramona 4; Brown San Vicente 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B: Unión 12, puntos; Atlético María Juana 11; Sportivo Norte 10; Arg. Quilmes 10; Libertad 10; Ferrocarril del Estado 8; Bochazo 7; Florida de Clucellas 6; Talleres María Juana 2.



ADELANTOS DE LA B

Este viernes se pondrá en marcha la séptima fecha del torneo Apertura de la Primera B liguista con los siguientes partidos: 21.45hs Dep. Josefina vs Juventud Unida (Fabio Rodríguez), 22.00hs: Ind. Ataliva vs San Isidro (Guillermo Tartaglia), La Hidráulica vs Sp. Libertad Estación Clucellas (Claudio González).