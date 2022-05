El Socialismo presentó su proyecto de reforma de la Constitución de Santa Fe

El Partido Socialista presentó ayer un proyecto de reforma constitucional en el marco de una conferencia de prensa de la que participaron todos los diputados y diputadas que integran el bloque en la Cámara baja. La iniciativa recoge la propuesta realizada en 2018 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, a la vez que incluye nuevas cuestiones, y llega a la Legislatura como mandato expreso del congreso partidario realizado semanas atrás.

La diputada Clara García recordó que Santa Fe “es una de las dos provincias que no reformó su constitución desde que el país modificó la suya en el 94”, y aseguró que “en la Cámara de Diputadas y Diputados hay clima de reforma. Habiendo 6 proyectos de distintos colores políticos pensamos que vamos a llegar a una síntesis de las mejores propuestas de cada una esas iniciativas”, confió.

“Tenemos una constitución muy vieja, que fue votada en 1962 cuando ya no había democracia porque se había producido un golpe de Estado, y por 60 convencionales entre los que había una sola mujer; toda una pintura de época”, añadió García.

Por su parte, el diputado Joaquín Blanco remarcó “la coherencia del Partido Socialista desde el retorno de la democracia”, en cuanto a su vocación reformista. “Tenemos una provincia progresista con una constitución conservadora. En 2018, pese a la impronta reformista del gobernador Lifschitz, no se lograron los acuerdos necesarios; creemos que este es el momento porque hay una serie de condiciones que permiten avanzar con la reforma”, sostuvo, en coincidencia con García.

El presidente del bloque Socialistas argumentó que “la crisis económica, social, de seguridad y, sobre todo, política, que hace que los ciudadanos no se sientan representados por sus instituciones. Es en estos momentos en los que se requiere la mayor audacia para pensar lo nuevo y convocar a la ciudadanía a pensar la Santa Fe que viene”.

Blanco también resaltó que “no está el escollo de la reelección porque este es el primer gobierno desde el retorno de la democracia que no impulsa una reforma constitucional y nadie en el Partido Justicialista está planteando la reelección del gobernador (Omar) Perotti”.

A la vez, rescató el consenso que predomina en la Cámara baja acerca de la necesidad de la reforma: “No es casual que haya 6 proyectos; creemos que hay una generación de legisladoras y legisladores que quieren dejar una huella en la historia institucional de Santa Fe y a pesar de las diferencias, se respira un clima de diálogo y respeto que nos permite ser optimistas sobre la posibilidad de votar la ley de necesidad de la reforma y llegar a una asamblea constituyente y que el próximo gobernador o gobernadora puedan jurar con una nueva constitución”.

García confió en que “pese a la crisis que atravesamos, la ciudadanía entienda que pensar en el futuro no deja de forjar el presente” y mencionó algunos de los puntos del proyecto, como “terminar con los fueros parlamentarios, con el riesgo de que las empresas de servicios públicos puedan ser privatizadas, lo mismo que la Caja de Jubilaciones. Tenemos que otorgar rango constitucional a los derechos de las minorías, a la defensa del medioambiente, la paridad de género; a la autonomía municipal, al juicio por jurados, a un tribunal electoral independiente, a la extensión del período de sesiones. Todas estos cambios significan más y mejor democracia”, concluyó.

Encabezados por el presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, estuvieron presentes las diputadas Lionella Cattalini, Giselle Mahmud, Claudia Balagué, Érica Hynes, Lorena Uliendín, Rosana Bellatti y María Laura Corgniali; y los diputados José Garibay, Esteban Lenci, Pablo Pinotti y Nicolás Aimar, el diputado nacional Enrique Estévez, secretario general del partido a nivel provincial; y la concejala santafesina Laura Mondino, secretaria adjunta.



NUEVOS DERECHOS

Por su parte, Claudia Balagué hizo foco en el aspecto social e instó a “recapacitar sobre los grandes derechos que se han ido conquistando”, como el derecho a la cultura, a la apropiación del espacio público, a la participación ciudadana y a la salud. “Vaya si tenemos que pensar en estos tiempos en la enorme trascendencia que tiene el derecho a la salud y lo que han logrado los gobiernos progresistas con la construcción de la salud colectiva, de las grandes obras que han permitido que cada ciudadano de la provincia tenga acceso, independientemente de su nivel económico”, señaló.

También se refirió al derecho a la educación: “Hoy, después de la pandemia, estamos en una situación crítica y tenemos que garantizar que todos los chicos y chicas puedan estar en la escuela. Hemos atravesado tiempos muy difíciles con un gobierno provincial que no ha puesto el eje en esta materia. Que éste y otros derechos tengan rango constitucional nos permitirá construir una convivencia diferente, menos violenta y crecer como provincia”.



AUTONOMÍA Y MANDATOS LOCALES

Esteban Lenci, en tanto, se refirió al tema de la autonomía municipal: “Pese que la reforma de la Constitución Nacional la reconoce desde 1994, no se pudo lograr la autonomía plena para los municipios de Santa Fe, un cambio que debe estar acompañado por la asignación de los recursos correspondientes”, según señaló.

El legislador también hizo énfasis en la necesidad de llevar el mandato de los gobiernos locales a 4 años. “No es algo que planteamos desde nuestro bloque; más de 200 presidentes comunales entienden que la actual duración de 2 años complejiza sus mandatos y por eso impulsamos el debate desde hace tiempo a través del Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista. Consideramos que hay que abrir este debate a presidentes comunales de otros colores políticos y que esta modificación no se concrete a partir de una ley, sino que quede establecida en la Constitución provincial”, sostuvo.