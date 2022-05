Censo: en el departamento quedan más de 16 mil viviendas sin visitar

En el departamento Castellanos se estiman que hay 88.500 viviendas, pero durante el miércoles cuando se realizó el Censo nacional 2022 se visitaron 72.300 de ellas. Es decir que el 18 por ciento, esto es 16.200 viviendas no tuvieron la visita de los censistas, según explicó ayer Claudio Brusa, jefe del operativo en el Distrito Rafaela.

A nivel nacional, en tanto, el INDEC confirmó ayer que la población argentina es de 47.327.407 personas, con un crecimiento de casi el 18 por ciento en relación con 2010, de acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022. El 47,05% del total de la población actual son varones y el 52,83 mujeres, mientras el 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos.

En la ciudad de Santa Fe, la coordinadora del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Claudia Mazzola, expresó que "durante el Censo las actividades se realizaron según lo previsto, siempre en un operativo de esta dimensión hay imponderables pero son menores en relación al número de censistas que teníamos en la calle. Tuvimos algunas situaciones de inseguridad pero fueron muy pocas, eran más de 55 mil censistas y no fueron mas de 8 o 10 situaciones de inseguridad".

La funcionaria sostuvo que "como consecuencia de esos hechos y también por no haber interpretado bien la cartografía algunos censistas no han completado su tarea, pero estamos trabajando en eso, relevando los casos y los sectores que quedaron sin censar" a la vez que buscó tranquilizar a quienes se quejaron por "quedar afuera del censo" al señalar que "todos los reclamos serán atendidos".

La etapa de recupero se realizará en forma presencial, además el INDEC habilitó nuevamente el censo virtual para quienes deseen realizarlo tienen tiempo hasta el 24 de mayo inclusive.

"Estaba previsto que los resultados estén a dos horas de finalizado el censo pero lamentablemente por falta de conectividad en algunas localidades los censistas no pudieron hacer uso de la app lo que nos impidió tener la información en el tiempo esperado", manifestó Mazzola.

La coordinadora también agradeció a la comunidad "por haberse quedado en su casa esperando el censista, la preocupación de la población por censarse se notó en toda la provincia".

Respecto de la próxima difusión de resultados del Censo 2022, el Indec indicó que "los datos preliminares de población por sexo, provincia y departamento serán presentados a los 90 días".