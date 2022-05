Censo: la población es de 47.327.407 personas

La población argentina es de 47.327.407 personas, con un crecimiento de casi el 18 por ciento en relación con 2010, de acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El 47,05% del total de la población actual son varones y el 52,83 mujeres, mientras el 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos.

Antes de la difusión de estas cifras, el titular del Indec, Marco Lavagna, había señalado que la "porción de la población que queda sin censar es muy chica" después del operativo de este miércoles, a la vez que se informó que 18.000 personas se encargarán de cumplimentar el trámite para las viviendas que no fueron visitadas durante la etapa presencial.

"¡Somos más de #47Millones de argentinas y argentinos! Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar por un futuro mejor", subrayó en su cuenta de Twitter el presidente Alberto Fernández apenas se conocieron los datos provisorios del censo.

También el Presidente retwitteó un posteo del Indec que expresa: "Somos 47.327.407! - Estos son los primeros resultados del #Censo2022 que deben interpretarse como tendencia del operativo de campo".

De acuerdo con la cifra provisoria difundida por el Indec, la población creció 17,97% desde el censo precedente, de 2010, que computó 40.117.096 habitantes.

A su vez, la población había crecido el 10,63% entre 2010 y el censo de 2001, que registró 36.260130 habitantes.

El Indec añadió que la población relevada mediante el censo digital fue de 23.813.723, el 50,32 por ciento del universo a computar.

Hasta las 18:00 de ayer se recuperaron mediante censo digital 29.320 viviendas que no habían sido censadas este miércoles.

Respecto de la próxima difusión de resultados del Censo 2022, el Indec agregó que "los datos preliminares de población por sexo, provincias y departamentos serán presentados a los 90 días".

A su vez, el titular del Indec, había expresado que "en ocho meses estarán los resultados definitivos y en un año y medio se tendrá la totalidad del censo procesado".

Según la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde hoy y hasta el 24 de mayo próximo se realizará la etapa de supervisión ­-prevista en la metodología del Censo­- para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Debido a los casos reportados de personas que no recibieron la visita de las y los censistas, el Indec anunció que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para poder completar el formulario del censo en forma digital.

"Cada uno de los 66.000 jefes y jefas de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas", señaló el Indec en el sitio web oficial del censo.

En ese marco, precisó que, "en la semana de supervisión, los 18.000 asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin, censarán estas viviendas".

Respecto del operativo presencial de este miércoles, Lavagna destacó en la Casa de Gobierno que "fue un trabajo muy grande que se hizo en términos de logística. Fueron 652.000 personas que estuvieron en la calle censando con una coordinación fuerte entre Nación, las provincias y los distintos departamentos de cada provincia".

Y concluyó: "Ahora viene la etapa del repliegue de toda esa información y obviamente el análisis, así que vamos a ir anunciando ni bien tengamos los resultados".