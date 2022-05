Vuelve “Competencia Oficial” al Cine Belgrano

Esta semana, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano contará sólo con tres días de proyecciones pero tendrá una cartelera exquisita. La programación se extenderá desde el viernes 20 al domingo 22 de mayo.

En primer lugar se anuncia el reestreno de la película “Competencia oficial”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat (El hombre de al lado - 2008, El ciudadano ilustre - 2016), que ya fue presentada en su cartelera en semanas anteriores, pero en esta oportunidad se podrá ver en el horario central de las 21:15, por Espacio INCAA Cine Belgrano, con una entrada general de $100 y descuento a jubilados y estudiantes: $50.

En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no sólo entre sí, sino también con sus propios legados.

Además, a las 19:30 continúa la propuesta de su Espacio Autor: “Las cosas que no te conté”, un drama romántico protagonizado por Annette Bening y Bill Nighy, y dirigido por William Nicholson (dos veces nominado al Oscar como guionista por su labor en Tierra de sombras de Richard Attemborough, 1993 y Gladiador de Ridley Scott, 2000).

Annette Bening y Bill Nighy son un matrimonio por separarse tras 29 años de casados y Josh O'Connor (“The Crown”), su hijo. A partir de ese momento, cada uno de ellos, a su manera, buscará la forma de rehacer su vida en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados de Hope Gap.

Por último, a las 17:30 continúa para toda la familia, “Sonic 2”, secuela animada sobre el héroe más veloz de los videojuegos.

Sonic, el erizo azul que puede correr a velocidades supersónicas regresa en una nueva aventura en la que el maníaco Dr. Robotnik (interpretado por Jim Carrey) regresa a la Tierra esta vez acompañado por un nuevo aliado: Knuckles. Sonic y su nuevo amigo Tails son todo lo que se interpone en su camino.

Las últimas dos películas tienen una entrada general de $400.