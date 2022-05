Sesión con mucha pirotecnia verbal

Con la Presidencia de la concejal Brenda Vimo por ausencia con aviso del titular, Germán Bottero, el primer proyecto aprobado por el Cuerpo legislativo en la mañana de ayer fue la “declaración de Interés Municipal la 6ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se desarrollará en el Autódromo ciudad de Rafaela en instalaciones del Club Atlético de Rafaela los días 28 y 29 de mayo de este año.

Juan Senn tuvo a su cargo la fundamentación del proyecto y mencionó, entre los argumentos, que “es la competencia más importante que tiene el deporte motor a nivel país” y agregó un dato no menor: “la carrera se denomina Ero Borgogno y es en honor a un grande que dedicó su vida a este deporte”.

Finalmente, sostuvo que “el Concejo no puede estar ajeno a un acontecimiento tan importante como este, de trascendencia nacional e internacional” y luego fue aprobado por unanimidad.

En segundo término se abordó, y sancionó, la declaración “de Interés Municipal el 69º Campeonato Nacional de Clases Combinada Rafaela 2022 a desarrollarse en las instalaciones del Club de Planeadores de Rafaela desde el día 28 de noviembre al 09 de diciembre del corriente año”.

El miembro informante fue el oficialista Martín Racca y lo justificó diciendo que es una competencia nacional con concurrencia de pilotos del país y la posibilidad que arriben otros de nivel internacional”, también lo respaldó en el hecho que “este año, la entidad cumple 80 años de actividad ininterrumpida en esta disciplina”. Después el resto de los ediles presentes se manifestaron a favor y le dieron su apoyo.

Lo que vino enseguida fue el tratamiento del proyecto de Resolución del edil demócrata progresista quien solicita saber “la fecha en la que se tiene programado comenzar a implementar el programa ‘Vuelvo Virtual’ y responsabilizó al Gobierno provincial por la demora al haber desarticulado la estructura docente que lo sostenía.



REVENTANDO

LA EDUCACIÓN

Tras repasar lo que fue el programa Vuelvo a Estudiar, que se implementó en 2014 para chicos entre 13 y 17 con dificultades para permanecer en el sistema educativo, recordó que fue puesto en vigencia por el ministerio de Educación de la gestión provincial anterior, con apoyo de los municipios, comunas y agentes territoriales que hacían el seguimiento de esas trayectorias que podían interrumpirse, la llegada del actual Gobierno provincial delegó en comunas y municipios para que lo lleven adelante.

La consulta con autoridades de la localidad de San Vicente le confirmó que “no tienen gente para desarrollar el programa, pueden detectar pero no pueden hacer la parte pedagógica. Lo descentralizaron, pero no le mandan recursos”.

“La misma situación -contó- se presenta en Humberto, que es tierra arrasada por el peronismo como en tantos otros lugares de la Provincia.

Y luego apuntó: “lo mejor de todo es que al Vuelvo a Estudiar lo siguen publicitando en la página web con los mismos conceptos que el Gobierno anterior” y disparó: “se puede ser tan necio de tumbar un programa y a la vez publicitarlo en la página web?”.

Adentrándose en el programa “Vuelvo Virtual” dijo que es una posibilidad de cursado para, entre otros, camioneros y empleadas domésticas a las que se les complica hacerlo de manera presencial. Sin dejar de lado que los EEMPA están colapsados, entonces ¿dónde van a terminar la secundaria?

A su vez acotó que “en 2020 se hizo un preinscripción con más de 2.000 interesados, pero en 2021 no se abrió y lo mismo está pasando este año. Saquen sus conclusiones para ver qué pasa”.

El demócrata progresista mencionó que la coordinación del Vuelvo Virtual se hace a través del EEMPA N° 1.330 de la ciudad de Rosario, las inscripciones se hacen en las sedes regionales del ministerio de Educación y luego están los tutores que los van acompañando y hacen un seguimiento personalizado”.

Pero actualmente, señaló Mársico, y éste es el origen del proyecto que presentó, “cuando van a la regional no los inscriben y los derivan al EMMPA de Rosario que, dicho sea de paso, actualmente está intervenido por el gobierno provincial, y ahí se les informa que cuando abran las inscripciones se va a comunicar mediante las redes sociales de ese establecimiento, pero está claro que no hay muchas esperanzas de que esto pase”.

“La conclusión es que están reventando la educación de la provincia de Santa Fe y jodiendo a quienes quieren salir adelante”, cerró enfáticamente en su primera intervención.



BALAS, AMENAZAS E

IRREGULARIDADES

Quien pidió la palabra para contestar fue Juan Senn para comenzar con un raconto de lo actuado por el actual Gobierno provincial con relación al EEMPA Nº 1330 y el programa Vuelvo Virtual.

“Luego de haber asumido Omar Perotti, en septiembre del 2020 sin desplazar a las autoridades, se envía un equipo a cargo de un director de EEMPA para normalizar la situación, como por ejemplo la falta de legajos de los docentes y alumnos”, arrancó, para luego sorprender señalando que “el nombre EEMPA, fue puesto por poner, porque no depende de la escuela de adultos. Se auto regula solo”.

“El nuevo equipo -prosiguió- inicia una serie de investigaciones y aparecen irregularidades notorias. Ante esta situación, los funcionarios enviados por el Ministerio de Educación comienzan a recibir amenazas; le pusieron balas en un sobre arriba de su escritorio, llamaron a sus domicilios particulares y dejaron mensajes con letras que decían “pensá en tu nieta”.

“Como es de suponer -expuso el Justicialista- se hizo la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio, en resguardo del equipo, los saca y pone otros a trabajar. A partir de esa salida, se dio comienzo al sumario administrativo, que más o menos en diciembre del año pasado determinó el desplazamiento de todas las autoridades que hasta ese momento seguían estando. Hablo de la directora, tres vice directoras, una secretaria y una supervisora”.

Luego aclaró: “el proceso de selección del personal debe ser el siguiente: inscripción, vas a una junta, aparecés en el escalafón y luego pasás a ser titular.

En este caso, los docentes habían titularizado sin estar en el escalafón, una semana antes de que el Gobierno saliente deje el cargo. Sin tener, la entonces ministra Balagué, la firma delegada para hacerlo. En el resto de las escuelas, los directivos se manejan a través del SIDAE, que es el programa provincial donde se vuelca toda la información escolar y administrativa de las instituciones escolares”.

Y en este punto denunció que “algunos de ellos solo tenían título secundario, incluso un caso donde solo tenía el primario completo. De 260 “docentes”, al menos 60 solo tienen título secundario. Muchos de estos docentes, por llamarlos de alguna forma, tienen titularizadas entre 30 y 40 horas cátedras. A un docente común, de cualquier escuela de la provincia, le lleva unos quince años lograr esa cantidad de horas. Algunos de estos docentes tienen 22 años”.

El detalle de las irregularidades siguió al decir que “del EEMPA, hubo gente que recibió el título sin tener el secundario completo. A la fecha de hoy, no se logró que toda la planta presente la documentación requerida.

“Con respecto a la cantidad de inscriptos, lo que se hacía desde el 2015, evidentemente era contabilizar a todos los que se anotaban para comenzar, como alumnos regulares. Digo evidentemente, porque no hay información concreta, ya que los datos estaban en un sistema privado, no en el SIDAE”.



INVESTIGAR SIN

INTERRUMPIR

A su turno, el radical (JxC) Leonardo Viotti indicó: “tenemos que dejar de lado los intereses partidarios y sectoriales cuando las políticas funcionan y sobre todo en cuestiones como la educación, donde nuestro país necesita invertir más porque es lo que abre puertas y oportunidades. Y digo esto porque casos cercanos hoy tienen una posibilidad muy distinta que antes de recibirse gracias a estas herramientas que permiten terminar la secundaria a los adultos con familias a cargo, muchas horas de trabajo. El Vuelvo Virtual les facilitó esto y hoy hay muchas personas que necesitan que esta herramienta se ponga en vigencia”.

“Es obvio que hay que investigar y si hay culpables tendrán que pagar, si son funcionarios públicos que lo hagan doblemente, pero mientras tanto hubiera sido bueno que se salve la política de Estado y se continúe”, expresó, para enseguida fustigar: “después de dos años y medio de Gobierno ya tuvieron tiempo para poder readecuarse y continuar con esta herramienta, mejorando lo que se debía, pero sin interrumpir los programas. En Rafaela tenemos cientos de personas que accedieron a esta oportunidad y otros cientos que están esperando hacerlo”.

“Las políticas que funcionan tienen que seguir funcionando por lo que creo que todos nosotros debemos apoyar que esta herramienta siga vigente mientras se avanza con el proceso judicial y la investigación interna del Ministerio y que vuelva a estar activa cuanto antes”, terminó diciendo.

Algunos otros cruces se sucedieron, pero al postre el proyecto de Mársico fue votado y aprobado por unanimidad.